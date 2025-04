Den Modern Workspace im Fokus – IT-Beratungsunternehmen ADLON bezieht neue Multispace-Büroflächen am Standort Ulm

Managed Services mit Sitz in Baden-Württemberg

(Ulm, im April 2025) Zum 15. März hat das IT-Beratungsunternehmen Adlon neue Räumlichkeiten in Ulm bezogen. Das Multispace-Büro im Magirushof bietet auf einer Fläche von 150 Quadratmetern Platz für die rund 15 Mitarbeitenden am Ulmer Standort – mit besonderem Fokus auf die Dienstleistungen Managed Services.

Multispace-Konzept mit Wohlfühlfaktor

Mit der Wahl der Räumlichkeiten setzt Adlon wieder einen Standard in Sachen Arbeitsplatzattraktivität – mit Wohnzimmer-Atmosphäre statt Großraumbüro. So umfasst das neue Multispace-Büro neben klassischen Arbeitsplätzen auch Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten sowie Meetingzonen für kreative Teamarbeit – ein Bürokonzept, das mit viel Tageslicht, ergonomischer Arbeitsplatzausstattung und hochwertiger Videokonferenztechnik die Bedürfnisse der Mitarbeiter unterstützt. Darüber hinaus bietet der neue Standort eine gute Verkehrsanbindung durch die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof, was die nachhaltige und flexible Anreise der Mitarbeitenden fördert. Die zentrale Lage in Ulmer Stadtmitte ermöglicht zudem eine vielfältige Auswahl an Verpflegungsmöglichkeiten und unterstützt damit die lokalen Unternehmen vor Ort.

Workplace Vibes mit Persönlichkeit

„Mit dem Umzug in unsere neuen Büroräume haben wir einen Arbeitsplatz geschaffen, der unser modernes Arbeitsleben widerspiegelt und sich nahtlos in unsere Unternehmenskultur einfügt. Es ist einfach ein Ort geworden, an dem man produktiv arbeiten und gleichzeitig locker miteinander ins Gespräch kommen kann – das bringt richtig gute Energie ins Team. Vor allem bin ich stolz darauf, dass wir die Gestaltung der Räume und die Organisation des Umzugs alle gemeinsam gemeistert haben: Mit viel Liebe zum Detail hat das Team beispielsweise eine Kaffee- und Teeküche für die Liebhaber des guten Geschmacks sowie Spiel- und Spaßelemente für die Pausen gestaltet“, sagt Sebastian Eberle, Geschäftsführer bei Adlon, über die neuen Räumlichkeiten in Ulm.

Selbstbestimmtes Arbeiten und Managed Services im Fokus

Während viele Unternehmen ihre Mitarbeiter mit Anwesenheitsreglungen zurück ins Büro ordern, setzt Adlon weiterhin auf Selbstbestimmtheit. Die Räumlichkeiten in Ulm nehmen hierbei eine wichtige Rolle ein: Das Team selbst und das Wohlfühlkonzept laden zum Zusammenkommen und gemeinsamen Arbeiten ein. So nutzen Experten aus dem Bereich Managed Services gerne die neuen Räumlichkeiten für Ihre Aufgaben in den Bereichen IT-Support, IT-Security und IT-Geräteverwaltung. Mit dem Umzug investiert Adlon damit in eine zukunftsfähige Arbeitsumgebung und unterstreicht den hohen Stellenwert von Managed Services des Unternehmens.

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte

IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon

Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

