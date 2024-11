Delta präsentiert hocheffiziente Stromversorgungs- und Kühllösungen für die Bereiche Cloud Computing, Automotive und Industrie auf der Electronica

MÜNCHEN, 7. November 2024 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energie- und Wärmemanagement und Anbieter von IoT-basierten, intelligenten, grünen Lösungen, wird auf der Electronica 2024 energieeffiziente Lösungen für KI- und Cloud-Rechenzentren sowie für den Automobil- und Industriesektor vorstellen. Zu den wichtigsten Lösungen gehören die ORV3 33kW Power Shelf Systems sowie Flüssigkeits- und Luftkühlungslösungen für Rechenzentren der nächsten Generation und fortschrittliche Wärmemanagementlösungen für Elektrofahrzeuge. Das kabellose Ladesystem MOOVair für industrielle Anwendungen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent und Schutzart IP65 für raue Umgebungen wird ebenfalls auf der Messe zu sehen sein.

Sean Tan, Vice President of Power Electronics bei Delta Electronics in der EMEA-Region, kommentierte: „Deltas Innovationen im Bereich Energie- und Wärmemanagement spielen eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von KI- und Cloud-Computing, Automobil- und Industrieanwendungen, indem sie deren Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit verbessern. Mit fast 8 Prozent unseres Jahresumsatzes, die wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren, hat unser Engagement für Innovationen Delta nicht nur die Anerkennung unserer globalen Kunden eingebracht, sondern auch die Anerkennung als einer der Top 100 Global Innovators™ von Clarivate. Wir freuen uns darauf, unseren weltweiten Kunden auf der Electronica unsere breite Palette an Lösungen vorzustellen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Produktivität ihrer kritischen Anwendungen zu steigern.“

Cloud Computing: Das Rückgrat einer modernen Industrie schaffen

Mit der Entwicklung von Rechenzentren zur Unterstützung von High-Performance-Computing und KI-Workloads ist der Bedarf an einer robusten Infrastruktur gestiegen, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Racks, effizienten Stromschienen und effektiven Kühllösungen erhöht. Delta trägt diesen Anforderungen Rechnung, indem es umfassende Lösungen anbietet, von der Stromverteilung auf der KI-Beschleunigerkarte, dem Busbar-Rack-Schrank für die Stromverteilung, den ORV3 19- und 21-Zoll 33-kW-Stromschienen und der Rack-Batterieeinheit bis hin zu einer umfassenden Palette von Flüssigkeits- und Luftkühlungslösungen, die den zunehmenden Kühlungsbedarf von KI-gesteuerten Computern erfüllen. Kühlplatten für die neueste Generation von 1200W+-GPUs, fortschrittliche 3D-Dampfkammern in Kombination mit leistungsstarken Serverlüftern für luftgekühlte GPU-Optionen unter 1200W und die In-Rack Coolant Distribution Unit (CDU), die sowohl Flüssig-zu-Flüssig- als auch Flüssig-zu-Luft-Rackkühlungslösungen bietet, runden das Portfolio an dieser Stelle zusätzlich ab. Diese Innovationen stellen sich nicht nur den Herausforderungen der Kühlung von GPUs und CPUs mit hoher Leistungsdichte, sondern verbessern auch die Energieeffizienz und Leistung moderner Rechenzentren.

Automotive: Führend bei thermischen und Cloud-verbundenen Lösungen

Deltas Messeauftritt hinsichtlich des Automobilsektors konzentriert sich auf seine umfassenden Wärmemanagementlösungen für Fahrzeuge der nächsten Generation – einschließlich Elektrofahrzeugen -die eine optimale Leistung und Sicherheit in vier Schlüsselbereichen eines Fahrzeugs gewährleisten: Antriebsstrang, autonomes Fahren, intelligentes Cockpit und Kabinenkomfort. Für den Antriebsstrang ermöglichen Deltas fortschrittliche Kühllüfter, flüssigkeitsgekühlte Kühlplatten und Elektropumpen eine maßgeschneiderte, effiziente Luft- und Flüssigkeitskühlung für kritische Komponenten, die die Systemzuverlässigkeit gewährleisten. Für das autonome Fahren bietet Delta ein- und mehrdimensionale flüssigkeitsgekühlte Kühlplatten für die Wärmeableitung von Steuergeräten, ADAS und LiDAR sowie ein breites Portfolio an Gleichstromlüftern, Gebläsen und thermischen Modulen für Luftkühlungsoptionen. Die umfassenden Luft- und Flüssigkeitskühlungslösungen sorgen für eine längere Lebensdauer und nahtlose Integration und unterstützen intelligente Cockpits, Scheinwerfer, Sitzluftkomfort, Wechselstrom, drahtlose Ladegeräte und OBC. Alle Produkte sind auf Flexibilität ausgelegt und erfüllen die EMV-Anforderungen der OEMs.

Industrie: Modernste Lösungen für Kühlung, Laden und Stromversorgung

Im Industriesegment stellt Delta fortschrittliche Lösungen für Industrie 4.0 und AIoT-Anwendungen vor. Zu den wichtigsten Produkten gehören die kabellosen MOOVair-Ladesysteme von 1 kW bis 30 kW, die berührungs- und kabellose Ladelösungen für industrielle Elektrofahrzeuge bieten und einen Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent bei einem Ladeabstand von bis zu 150 mm* sowie eine IP65-Klassifizierung für raue und staubige Umgebungen erreichen. Außerdem werden verschiedene industrielle Stromversorgungen und LED-Treiber für die Stromversorgung von intelligenten Fabriken und Anlagen ausgestellt. Darüber hinaus bieten Deltas industrielle DC- und EC-Lüfter energieeffiziente Kühllösungen mit höchster Zuverlässigkeit, robustem Schutz gegen raue Umgebungen (IP54-IP68), einem weiten Betriebstemperaturbereich (-40°C bis 70°C) und einer langen Lebensdauer. Zusätzlich zu seinem Angebot an thermischen Zweiphasenströmungsprodukten bietet Delta kompakte und integrierte Kühllösungen für eine breite Palette von Industrieanlagen. Delta stellt darüber hinaus die neue elektromagnetische Bremse mit kompaktem, schlankem Design vor, die sich ideal für Roboterarmgelenke eignet und sich durch hochpräzise Bewegungen und schnelle Auslösevorgänge auszeichnet. Deltas integrierter Ansatz gewährleistet Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit in einem breiten Spektrum von Industrieanwendungen.

Deltas Experten stehen an ihrem Stand in Halle A4-202 auf der Messe München für Live-Demonstrationen und Beratungen zur Verfügung und geben Einblicke, wie ihre Technologien der Industrie zu mehr Energieeffizienz und Leistung verhelfen können.

Über Delta

Delta, das 1971 gegründet wurde und an der Börse Taiwans notiert ist (WKN:2308), ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem umfassenden Portfolio an IoT-basierten, intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen. Das Unternehmen deckt die Bereiche Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays, die die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten vorantreiben, ab. Als ein weltweit führendes Unternehmen, das sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft“ leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein ESG-orientiertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsbüros, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine geschäftlichen Leistungen, innovativen Technologien und sein Engagement im Bereich ESG erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. Delta wurde außerdem dreimal mit der CDP-Doppel-A-Liste für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit ausgezeichnet und erhielt sieben Jahre in Folge die Auszeichnung Supplier Engagement Leader für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.

Ausführliche Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

Firmenkontakt

Delta Electronics

Judy Wu

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

+31208003906



http://www.delta-emea.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Herrmann-Weinhauser Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 36



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Delta Electronics