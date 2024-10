Delta präsentiert die nächste Generation seines skalierbaren Stromspeichers in Containerausführung

Diese innovative Lösung konzentriert sich darauf, die Herausforderungen der Energiewende zu meistern und durch Kosteneinsparungen sowie umfassendes Risikomanagement eine höhere Rendite zu ermöglichen

Hoofddorp, 17. Oktober 2024 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten intelligenten grünen Lösungen, stellt das neue LFP-Batteriesystem vor: ein containerisiertes Energiespeichersystem, das speziell für Megawatt-Energiespeicheranwendungen wie Solarenergiespeicherung und Netzdienstleistungen entwickelt wurde. Dieses neue Batteriesystem von Delta wurde konzipiert, um Herausforderungen wie steigende Baukosten, begrenzten Platz und Sicherheitsprobleme zu bewältigen, während es den Aufwand vor Ort und das Risikomanagement mit dem langfristigen Erfolg in Einklang bringt.

Flexible Energiespeicherlösung vereint Effizienz und Sicherheit

Das neue Batteriesystem, untergebracht in einem standardisierten 10-Fuß-Container, vereinfacht und verkürzt die Installation dank seiner Positionierungstoleranz und des geschlossenen Kabeldesigns. Zu den wichtigsten Sicherheitsmerkmalen gehören der Einsatz von LFP-Zellen (Lithium-Eisen-Phosphat), die umfassende Überwachung jeder einzelnen Batterie, redundante Sensoren, feuerfeste Materialien und ein integriertes Sprinklersystem. Diese Sicherheitsfunktionen verringern das Risiko eines thermischen Durchgehens erheblich und bieten einen robusten Systemschutz, indem sie eine schnelle Reaktion auf potenzielle Brandgefahren gewährleisten und die Ausbreitung von Hitze effektiv verhindern.

Herausforderungen sicher meistern

„Mit dem zunehmenden Umfang von Energiespeicherprojekten und der Diversifizierung der Anwendungen werden die Erwartungen der Eigentümer an die Effizienz der Installation und die Vollständigkeit der Systeme weiter steigen“, erklärt Jim Chen, stellvertretender General Manager von Deltas Energy System Solutions Business. „Deltas Ziel ist es, ein Batteriesystem bereitzustellen, das eine umfassende Reihe relevanter Faktoren berücksichtigt, einschließlich eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Kosten und Sicherheit. So können wir Herausforderungen von der Planung bis zur Inbetriebnahme überwinden. Dies verbessert nicht nur die Kapitalrendite (ROI) unserer Kunden, sondern berücksichtigt auch Nachhaltigkeit und andere gesellschaftliche Interessen. Das Batteriesystem spiegelt nicht nur Deltas gesammelte Erfahrung im Bereich der Energiespeicherung wider, sondern unterstreicht auch unser Engagement, einen wertvollen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Branche zu leisten“, fügt Jim Chen hinzu.

Wichtige Merkmale eines containerisierten Energiespeichersystems

-Das Batteriesystem setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Flexibilität, Effizienz und Sicherheit im industriellen Umfeld. Mit Kapazitätskonfigurationen von 708 kWh bis 7,78 MWh lässt sich die Lösung nahtlos in Standortsteuerungen, USV-Systeme und andere Systemkomponenten integrieren. Diese Flexibilität optimiert die Flächennutzung, da keine zusätzlichen Schaltschränke erforderlich sind.

-Durch die Möglichkeit, den gesamten Container ohne Ausbau der Batteriemodule zu transportieren, gelingt auch ein effizienter Vor-Ort-Betrieb: Flexible Staubschutzvorrichtungen zwischen den Containern ermöglichen eine einfache Positionierung und verhindern redundantes Heben. Zudem machen seitliche Kabeleinführungen das Ausheben von Gräben überflüssig und erhöhen somit die Effizienz der Installation und Verkabelung. Die Installation vor Ort – ohne Öffnen des Batteriesystems – schützt das System vor Feuchtigkeit und Staub. Delta setzt auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) als zentrale Komponente für erhöhte Sicherheit und Langlebigkeit. Für eine höhere Sicherheit und eine längere Lebensdauer wird jede Zelle umfassend überwacht. Aktive Schutzmechanismen sind integraler Bestandteil des Systems, um das Risiko eines anfänglichen thermischen Durchgehens zu minimieren. Mehrere Umgebungsüberwachungs- und Schutzfunktionen ermöglichen zudem eine zeitnahe Reaktion auf mögliche Brände, während feuerfeste Materialien und optionale Sprinklersysteme die Ausbreitung von Hitze kontrollieren und somit Schäden im Falle eines Unfalls begrenzen.

-Die integrierte proaktive Zellenausgleichstechnologie verbessert die Batteriestabilität, indem sie beim Laden und Entladen dynamische Zellenbalance durchführt, um die Entladekapazität des Systems zu erhöhen. Deltas fortschrittliches Batterie-Management-System (BMS) sorgt für eine schnelle Kommunikationsreaktion und den Echtzeit-Datenaustausch, um die Betriebssicherheit des Systems zu gewährleisten. Redundante Sensoren und Kommunikationswege stellen sicher, dass das System stets kontrollierbar bleibt, um einen sicheren und leistungsstarken Betrieb zu gewährleisten.

Diese Technologien ermöglichen es Kunden, ihre Energieinfrastruktur zu optimieren und sie effizient, sicher und nachhaltig zu betreiben.

Das Batteriesystem von Delta wurde nach UL 9540A zertifiziert und hat darüber hinaus die Zertifizierungen nach UL 1973, IEC 62619 (einschließlich thermischen Durchbruchs), UN 38.3 und IEC 60730 erhalten. Für weitere Informationen über das Delta LFP- Container-Batteriesystem wenden Sie sich bitte an Delta oder besuchen Sie die Website unter: https://www.delta-emea.com/en-GB/products/Energy-Storage-Systems/Containerized-LFP%20battery%20system.

Über Delta

Delta, das 1971 gegründet wurde und an der Börse Taiwans notiert ist (WKN:2308), ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem umfassenden Portfolio an IoT-basierten, intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen. Das Unternehmen deckt die Bereiche Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays, die die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten vorantreiben, ab. Als ein weltweit führendes Unternehmen, das sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft“ leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein ESG-orientiertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsbüros, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine geschäftlichen Leistungen, innovativen Technologien und sein Engagement im Bereich ESG erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. Delta wurde außerdem dreimal mit der CDP-Doppel-A-Liste für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit ausgezeichnet und erhielt sieben Jahre in Folge die Auszeichnung Supplier Engagement Leader für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.

Ausführliche Informationen über Delta finden Sie unter: www.deltaww.com

