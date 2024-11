Delta liefert 3.500 hocheffiziente PV-Wechselrichter an MOVE ON Energy für Europas größtes 650-MW-Solarkraftwerk in Deutschland

LEIPZIG, 20. November 2024 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten intelligenten grünen Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen rund 3.500 Delta M125HV PV-Wechselrichter an die MOVE ON Energy GmbH geliefert hat, um Europas derzeit größtes Solarkraftwerk, den 650-MW-Solarpark Witznitz, zu betreiben. Dieses bahnbrechende Projekt in der Nähe von Leipzig wird genug Ökostrom erzeugen, um jährlich 200.000 Haushalte mit Strom zu versorgen und mehr als 250.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen pro Jahr einzusparen.

„Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt für unsere Mission, von traditionellen fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen“, erklärt Wolfgang Pielmaier, Technischer Direktor und Mitgesellschafter von MOVE ON Energy. „Wir haben uns für Delta als Wechselrichter-Lieferant entschieden, weil das Unternehmen nachweislich über die benötigte technische Kompetenz verfügt und die strengen Anforderungen dieses Großprojekts erfüllen konnte. Zusammen mit Delta konnten wir für die Wechselrichter die erforderlichen Netzwerkzertifizierungen für den Höchstspannungsbetrieb erhalten und die Effizienz und den Ertrag des Solarparks durch die robuste Leistung der Wechselrichter maximieren.“

„Der Solarpark Witznitz ist ein Projekt der Superlative und wir freuen uns, dass wir eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Realisierung spielen konnten“, berichtet Andreas Hoischen, Senior Director und Head of Photovoltaic Inverter Solutions bei Delta EMEA. „Unser Forschungs- und Entwicklungsteam, das mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Photovoltaik-Industrie brilliert, verfügt über das Know-how, um für dieses Projekt Höchstleistungen zu erbringen. Diese Zusammenarbeit mit MOVE ON Energy unterstreicht Deltas Engagement, die globale Energiewende durch innovative Leistungselektronik voranzutreiben.“

Die Wechselrichter M125HV von Delta, die für die komplexen Anforderungen der Hochspannungsnetzintegration entwickelt wurden, sind ein entscheidender Bestandteil der Infrastruktur des Solarparks. Mit einem Spitzenwirkungsgrad von 99,1 Prozent und Funktionen wie einem intelligenten Kühlsystem und einem weiten MPPT-Spannungsbereich sorgen diese Wechselrichter auch unter rauen Bedingungen für eine optimale Leistung. Der M125HV ist für 1500 V DC und 600 V AC ausgelegt, verfügt über einen MPP-Tracker und eignet sich daher ideal für große Solaranlagen wie Witznitz. Darüber hinaus sind diese Wechselrichter nach den VDE-AR-N 4120/4130-Normen zertifiziert, die für die direkte Einspeisung von Energie in das 380-kV-Netz von entscheidender Bedeutung sind.

Der Witznitz-Solarpark beeindruckt nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine logistischen Leistungen und seinen Beitrag zum Umweltschutz. Die Bauarbeiten beinhalteten fast 30.000 Paletten mit Solarmodulen und 7.500 Modultische, die zusammen eine Strecke von 440 Kilometern ergeben und in Spitzenzeiten bis zu 500 Arbeiter benötigte. Die erzeugte Energie wird über eine eigens dafür errichtete Infrastruktur übertragen, die 207 Transformatorstationen umfasst und eine effiziente Stromversorgung gewährleistet. Allein die Gleichstromkabel des Parks erstrecken sich über eine Länge von etwa 550 Kilometern.

Neben der Energieerzeugung legt der Witznitz-Solarpark besonders Wert auf ökologische Nachhaltigkeit. MOVE ON Energy hat verschiedene Initiativen zur Förderung der Artenvielfalt integriert, darunter Nistkästen für Vögel und Fledermäuse, Steinhaufen, Teiche und die Anpflanzung von fast 23 Kilometern Feldhecken. Diese Initiativen fördern das lokale Ökosystem und machen den Solarpark nicht nur zu einer Quelle sauberer Energie, sondern unterstützen auch die regionale Artenvielfalt.

Nähere Informationen zum Witznitz-Solarpark finden Sie unter: https://youtu.be/fD2m6x-nzXo

Über Delta

Delta, das 1971 gegründet wurde und an der Börse Taiwans notiert ist (WKN:2308), ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem umfassenden Portfolio an IoT-basierten, intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen. Das Unternehmen deckt die Bereiche Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays, die die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten vorantreiben, ab. Als ein weltweit führendes Unternehmen, das sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft“ leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein ESG-orientiertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsbüros, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine geschäftlichen Leistungen, innovativen Technologien und sein Engagement im Bereich ESG erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. Delta wurde außerdem dreimal mit der CDP-Doppel-A-Liste für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit ausgezeichnet und erhielt sieben Jahre in Folge die Auszeichnung Supplier Engagement Leader für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.

Ausführliche Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

Firmenkontakt

Delta Electronics

Judy Wu

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

+31208003906



http://www.delta-emea.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Herrmann-Weinhauser Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 36



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Delta Electronics