Delta bringt sichere und kompakte EB3000-Aufzugsantriebe für alle Gebäudetypen auf den Markt

Die neue Generation an Aufzugsantrieben ist sowohl für Aufzüge mit Maschinenraum (MR) wie auch für maschinenraumlose (MRL) Aufzüge geeignet

Helmond, 28. November 2023 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und Wärmemanagementtechnologien und ein erstklassiger Hersteller für industrielle Automatisierungslösungen, kündigt eine neue Generation seiner Aufzugsantriebe – die EB3000-Produktfamilie – an. Die neuen Antriebe sind kompakt und daher einfach zu installieren. Darüber hinaus sind sie kompatibel für eine Vielzahl von Systemen und Kommunikationsprotokollen. Die Antriebe zeichnen sich vor allem durch ihre integrierte, sichere Drehmomentabschaltung (STO) aus, die in Abstimmung mit den Normen EN81-20 und EN81-50 konstruiert wurden und ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Zudem lässt sich die neue Antriebsserie dank der drahtlosen Steuerung über Bluetooth noch einfacher warten und stellt gleichzeitig eine reibungslose und komfortable Fahrt für die Fahrgäste sicher.

„Der Markt entwickelt sich stetig weiter, und infolgedessen werden immer mehr Gebäude mit Aufzügen unterschiedlicher Größe und Art ausgestattet. Mit unseren neuen EB3000-Antrieben bieten wir Aufzugherstellern eine zeitgemäße Antwort auf ihre Bedürfnisse und Ansprüche“, erklärt Tim Lee, Vice President und General Manager bei Delta Electronics in der Industrial Automation Business Group EMEA. „Derzeit ist unsere High-End-Antriebsoption, die einzige auf dem Markt mit einem derartigem Funktionsumfang. Wir freuen uns daher, Herstellern eine neue Produktlinie anbieten zu können, in der einerseits STO SIL3 sowie CANlift vorab integriert sind und wodurch andererseits die Notwendigkeit von zwei Sicherheitsvorrichtungen entfällt. Durch diesen Funktionsumfang wird zudem die Integration einer Vielzahl an Motortypen ermöglicht.“

Kompakt und flexibel

Aufgrund des kompakten Gehäuses der EB3000-Produktfamilie – inklusive einer Vorderseite, die kleiner als ein DIN-A4-Blatt ist – können die Antriebe problemlos in allen Arten von Aufzügen und Gebäuden verwendet werden. Aufzüge mit oder ohne Maschinenraum (MR), niedrige oder hohe Gebäude, Neuausstattung oder Nachrüstung – den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Deltas EB3000-Antriebe sind mit Schaltschütz und integrierten EMV-Filtern erhältlich und weisen mit der CANopen Lift CiA 417-Spezifikation für die standardisierte Kommunikation zwischen Aufzugskomponenten sowie dem Modbus als serielle Verbindung zwischen Aufzugssteuerung und Antrieb eine hohe Komptabilität auf. Zudem werden zahlreiche Inkrementalgeber, darunter mehrere mit absoluter Position, wie z. B. EnDat 2.2, SSI und BiSS-C, ebenfalls unterstützt.

Komfortabel, sicher und effizient

Zielgerichtetes und direktes Ansteuern der gewünschten Haltposition hilft den Passagieren, schneller und ohne überflüssige Zwischenstopps das gewünschte Stockwerk zu erreichen. Die präzise Drehmomentkontrolle verhindert zudem ein Zurückrollen oder Auffahren und sorgt somit für ein sanftes Ansetzen der Bewegung. Sowohl das direkte Ansteuern als auch die Drehmomentkontrolle tragen zu einem erhöhten Komfort der Fahrgäste bei. Zudem sorgt die STO-Funktion (Safe Torque Off) – eine Sicherheitsfunktion, welche vorbeugt, dass der Motor unerwartet eine Drehmomentkraft erzeugt – für zusätzlichen Komfort. Die sogenannte Blockadeschutzfunktion verhindert, dass Fahrgäste im Aufzug eingeschlossen werden, sollte der Encoder ausfallen. Darüber hinaus unterstützen die neuen Antriebe die Anwendenden dabei, die Gesamtbetriebskosten zu senken, indem sie die Anzahl der Schaltmechanismen sowie die Verdrahtung von Motor und EMV-Filter reduzieren und einen Datenlogger integrieren, um die Reparatur-Effizienz zu verbessern.

Zusätzliche Funktionen

Die EB3000-Produktfamilie kann darüber hinaus über Bluetooth eine drahtlose Verbindung zu mobilen Geräten herstellen, um eine ortsunabhängige Steuerung zu ermöglichen. Aber auch weitere zentrale Funktionen wie zum Beispiel Auto-Tuning, ein externer Monitor, die Anpassung von Parametern, ein Oszilloskop sowie ein Dateimanager stehen den Anwendenden zur Verfügung. Der mitgelieferte Datenlogger unterstützt 20 Kanäle, sechs Trigger-Modi und drei Abtastzeiten, welche die Anwenderinnen und Anwender dabei unterstützen, Fehler zeitnah aufzuspüren und somit die Fehlersuche deutlich zu verkürzen.

Die Flexibilität sowie das breite Spektrum an Funktionen machen die EB3000-Serie zu einer attraktiven Option für Aufzugshersteller, die komfortable, flexible und kostengünstige Aufzüge mit einer breiten Palette an Funktionen anbieten möchten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.delta-emea.com/en-GB/products/Inverters-AC-Motor-Drives/EB3000-Series

Über Delta Electronics:

Delta Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Seit mehr als 50 Jahren fungiert Delta Electronics für zahlreiche Unternehmen als starker Partner. Mit über 200 Standorten auf 5 Kontinenten, bietet Delta ein vielseitiges Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Getreu dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen“ und basierend auf einem ESG-orientierten Geschäftsmodell, verfolgt der Experte für hocheffiziente Leistungselektronik das Ziel, die Entwicklung einer intelligenten Fertigung sowie von nachhaltigen Städten voranzutreiben.

Seit 2011 ist Delta – 12 Jahre in Folge – im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indices (DJSI) gelistet. 2021 wurde Delta außerdem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und zum „Supplier Engagement Leader“ für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ernannt.

Weitere Informationen über Delta erhalten Sie unter: www.delta-emea.com

