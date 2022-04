Delinea ernennt neuen CISO und Global Head of Innovation

Delinea, ein führender Anbieter von Privileged Access Management (PAM)-Lösungen für nahtlose Sicherheit, ernennt Stan Black zum neuen Chief Information Security Officer (CISO) und Bob Janssen zum neuen Vice President Global Head of Innovation und erweitert seine internationale Führungsmannschaft damit um zwei ausgewiesenen Branchenexperten.

Black kommt von Lattice Security zu Delinea, wo er in der Position des CISO Security Consulting- und Advisory-Services für Private-Equity-, Handels- und Forschungsunternehmen erbrachte. Zuvor war er sechs Jahre lang Chief Security Officer und Chief Information Officer bei Citrix und leitete dort das globale operative Sicherheits- und Risikomanagement. Darüber hinaus hatte Black in den letzten 15 Jahren verschiedene Führungspositionen im Bereich Sicherheit und Technologie inne, unter anderem bei Nuance Communications, EMC, RSA und Forcepoint.

„Als Anbieter von Cybersicherheit ist es essenziell, dass unsere eigenen Daten und Systeme sicher sind, da auch unser Unternehmen zunehmenden Bedrohungen ausgesetzt ist“, sagt Raun Nohavitza, Chief Information Officer bei Delinea. „Stan hat praktische Erfahrung darin, Technologieanbieter durch die komplexe Bedrohungslandschaft von heute zu navigieren. Wir freuen uns sehr, dass wir einen InfoSec-Experten seines Kalibers für Delinea gewinnen konnten.“

Janssen war zuletzt Chief Technology Innovation Officer bei Ivanti, wo für er bahnbrechende technologische Errungenschaften verantwortlich war und die technologische Forschung sowie maßgebliche Technologieinnovationen vorantrieb. Er kam zu Ivanti nach der Übernahme von RES Software, das er mitgegründet hatte und bei dem er über 16 Jahre lang die Position des CTO sowie des SVP of Innovation innehatte. Dabei schuf Janssen die Vorzeige-Plattform RES ONE, bestehend aus Workspace Manager, Automation Manager und Identity Director.

„Es bietet sich einem nicht oft die Gelegenheit, einen anerkannten Experten einzustellen, der sich durch echte Innovationen einen Namen gemacht hat“, so Jason Mitchell, SVP of Engineering bei Delinea. „Bob hat seine gesamte Karriere damit verbracht, die täglichen Herausforderungen bei der Bereitstellung von einsatzfähiger IT für die Anwender zu bewältigen und dabei wegweisende Innovationen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Diese Führungsqualitäten werden uns dabei helfen, die Lösungen von Delinea weiterzuentwickeln, um noch nahtlosere Access- und Security-Lösungen anbieten zu können.“

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged Access Management (PAM)-Lösungen, die eine nahtlose Sicherheit für moderne, hybride Unternehmen ermöglichen. Unsere Lösungen versetzen Unternehmen in die Lage, kritische Daten, Geräte, Codes und Cloud-Infrastrukturen zu sichern, um Risiken zu reduzieren, Compliance zu gewährleisten und die Sicherheit zu vereinfachen. Delinea beseitigt Komplexität und definiert die Grenzen des Zugriffs für Tausende von Kunden weltweit, darunter mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen. Unsere Kunden reichen von kleinen Unternehmen bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten, Organisationen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

