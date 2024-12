Deichhaus No 1 direkt auf dem Deich bis 6 Personen Urlaub mit Hund 20 % Rabatt auf den Mietpreis

Deichhaus direkt auf dem Deich, hier sitzen Sie in der ersten Reihe mit herrlichem unvberbaubarem Wasserblick Urlaub mit Hund

Das Deichhaus No 1 im Seebad Breege gewährt Gästen einen einzigartigen Aufenthalt mit einem unverbaubaren Wasserblick und ruhiger Lage. Reisende können nun einen speziellen Rabatt von 20 % genießen, während sie die hochwertige Ausstattung und die Nähe zum Badestrand erleben.

Einzigartige Lage und atemberaubende Aussichten

Das Deichhaus No 1 ist strategisch auf einem Deich platziert und bietet so einen ungestörten Blick auf das Wasser. Die Gäste können den Sonnenuntergang direkt von ihren Betten aus bewundern, da das Haus über drei Schlafzimmer mit sechs Betten verfügt. Als Highlight prägt ein Balkon das Schlafzimmer, während eine großzügige Terrasse mit Wasserblick zum Verweilen einlädt. Diese architektonische Gestaltung verbindet Wohnkomfort mit natürlicher Schönheit und eignet sich bestens für Erholungssuchende.

Moderne Ausstattung und Annehmlichkeiten

Das Ferienhaus bietet ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer, ein Esszimmer und eine voll ausgestattete Küche, die den Aufenthalt komfortabel gestalten. Ergänzt wird das Raumangebot durch ein Badezimmer mit Dusche und WC sowie ein Gäste-WC. Die technische Infrastruktur umfasst WLAN, was den Gästen die Möglichkeit gibt, auch digitale Bedürfnisse während ihres Aufenthaltes zu befriedigen. Für aktive Urlauber steht ein Fahrradschuppen bereit, während der PKW Stellplatz direkt am Haus eine stressfreie An- und Abreise garantiert.

Nähe zum feinsandigen Badestrand

In nur 400 Metern Entfernung befindet sich ein kilometerlanger, flacher, weißer Sandstrand, der sich ideal zum Baden und für verschiedene Strandaktivitäten eignet. Diese Nähe ist eines der herausragendsten Merkmale des Deichhauses und verleiht dem Standort zusätzlichen Reiz. Die Gäste profitieren von der absoluten Ruhe, die durch die Lage in einer Sackgasse gewährleistet wird, was das Ferienhaus zu einem bevorzugten Rückzugsort für Städter macht, die Entspannung suchen.

Aktuelle Rabattaktion für Frühbucher

In der aktuellen Saison werden Frühbuchern 20 % Rabatt auf ihre Buchungen des Deichhaus No 1 gewährt. Diese Preisreduktion bietet eine hervorragende Gelegenheit, die Vorzüge dieses Feriendomizils zu erleben, ohne das Budget zu sprengen. Menschen, die auf der Suche nach einem idyllischen Ferienerlebnis sind, sollten diese Gelegenheit nutzen, um sich einen Platz in diesem begehrten Ferienhaus zu sichern. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und richtet sich an Reisende, die jetzt schon ihren nächsten Aufenthalt planen möchten.

Das Deichhaus No 1 steht für Exklusivität und Komfort an der Küste, wobei es höchste Ansprüche an Wohnqualität und Lage vereint. Mit überdurchschnittlicher Kundenorientierung und einem erstklassigen Serviceansatz setzt es Maßstäbe im Bereich der Ferienhausvermietungen. Durch innovative Angebote, wie die aktuelle Rabattaktion, bleibt das Deichhaus No 1 stets am Puls der Zeit, um seinen Gästen ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu bieten.

