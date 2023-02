Dating-Bloggerin warnt: Vertrauensmissbrauch auf internationalen Partnervermittlungen

Die Suche nach der wahren Liebe findet in der heutigen Zeit zu einem großen Teil im Internet statt. Hierbei werden Partnervermittlungen überaus gerne genutzt.

Die Partnersuche kann aus diesem Grund auf den gesamten Globus ausgeweitet werden.



Auf internationalen Partnervermittlungen kommt es jedoch immer häufiger zu Betrugsfällen wie dem sogenannten Love Scamming.



Betroffene sehen sich dabei mit dem Verlust hoher Geldsummen und schmerzhaften Enttäuschungen konfrontiert.

Was kann man sich unter dem Begriff Love Scamming vorstellen?

Die Bezeichnung Love Scamming oder Romance Scamming stammt aus dem Englischen und beschreibt den Liebesbetrug, welcher in der Regel im Internet stattfindet.



Unter Vortäuschung falscher Tatsachen bauen professionelle Betrüger eine Art Liebesbeziehung zu ihren Opfern auf. Bereits nach kurzer Zeit kommt es zu überschwänglichen Liebesbekundungen. Dies erstreckt sich meist über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder gar Jahren.

Ein reales Treffen findet in den meisten Fällen jedoch nicht statt. Diese werden zwar vereinbart, platzen aber größtenteils kurz vor dem geplanten Termin. Der Austausch findet beinahe ausschließlich über Chats oder E-Mails statt. Oftmals kommt es auch zu Begegnungen mithilfe von Video-Chats.



Diese Vorgehensweise erweckt bei dem Betrugsopfer deutlich schneller den Anschein, als würde es sich tatsächlich um den zukünftigen Traumpartner handeln. Die Täter nehmen hierfür jedoch immer eine falsche Identität an.

Wurde bereits ein gewisses Maß an Vertrauen aufgebaut, beginnen die kriminellen Machenschaften. Die verliebten Opfer werden mit den unterschiedlichsten Geschichten dazu gedrängt, möglichst viel Geld zu überweisen. Zu Beginn sind es kleinere Beträge. Nach einiger Zeit verlangen die vermeintlichen Liebespartner jedoch deutlich höhere Summen.

Angehörige finden zu den Betroffenen des Liebesbetrugs oftmals keinen Zugang. Diese befinden sich zum größten Teil in einer Art Abhängigkeit zu den Tätern. Aufgrund der innigen Beziehung sowie der unendlichen Liebesbotschaften verschließen sie die Augen vor der Realität. Selbst nach der erfolgreichen Aufdeckung des Betrugs sind viele Getäuschte nicht von der Schuld des Traumpartners überzeugt.

Der Vertrauensmissbrauch und die vorgetäuschte Liebe haben schwerwiegende Konsequenzen für die zunächst ahnungslosen Opfer. Die Betroffenen des Love Scammings werden mithilfe dieser Masche Schritt für Schritt um ihr gesamtes Hab und Gut gebracht und stehen anschließend vor dem finanziellen Ruin. Der Betrug macht vielen Getäuschten Letztendendes auch psychisch schwer zu schaffen.

In welchen Ländern befinden sich die Romance Scammer?

Bei den Betrügern handelt es sich vorrangig um organisierte Banden, die sich im Ausland aufhalten. Ihr Sitz befindet sich meist in Afrika, Asien oder Osteuropa. Aus diesem Grund sind sie auch besonders schwer zu fassen und aufzuhalten.



Dating-Bloggerin Krystyna Trushyna von AsianDatingJournal.com warnt, Liebesbetrüger sind vor allem auf internationalen Partnervermittlungen und auch auf diversen Social-Media Plattformen aktiv.

Frauen sind statistisch gesehen deutlich häufiger Opfer eines Liebesbetrugs. Diese werden vermehrt von Männern aus Afrika kontaktiert. Zu den Betroffenen des Love Scammings zählen jedoch auch Männer, welche häufig von Frauen aus Osteuropa oder Asien getäuscht werden.

Fallen Sie einem Liebesbetrug zum Opfer, ist das investierte Geld meist verloren, da die Täter nicht ausfindig gemacht werden können. Auch rechtlich gibt es in diesem Fall große Schwierigkeiten. Sie können und sollten jedoch in jedem Fall Anzeige bei der Polizei erstatten.

Bekannte Beispiele für einen typischen Liebesbetrug

Beispiele für das Love Scamming gibt es im Überfluss. Wir haben die Hintergründe sowie die unterschiedlichen Geschichten zum Thema Liebesbetrug für Sie recherchiert. Der gewerbsmäßige Betrug gilt für die Täter als lukratives Geschäftsmodell und tritt daher vermehrt auf.

Besonders häufig handelt es sich um die Geschichte des Soldaten aus Übersee. Bei dieser Masche gerät ein charmanter und attraktiver US-Soldat während seines Einsatzes in Schwierigkeiten und benötigt dringend Geld, da er auf sein eigenes Konto im Moment nicht zugreifen kann. Kurz nach der ersten erfolgreichen Überweisung wird erneut um einen etwas höheren Betrag gebeten.

Weigert sich das Opfer zunächst noch einmal Geld zu überweisen, üben die Täter nach und nach mehr Druck aus und beginnen zu drohen. Dies bewegt viele Betroffene dazu, erneut hohe Beträge an den vermeintlichen Liebespartner zu senden.

Dabei wird den Betroffenen versprochen, dass sie das Geld schnellstmöglich zurückbekommen. Dies geschieht jedoch nie. Bei dieser Masche kommen auch vermeintliche Soldatinnen oder ähnliche Berufsgruppen zum Einsatz. Sowohl der Ablauf als auch das Ziel der Betrüger sind jedoch immer identisch. Dringende Notfälle, Schulden oder eine Krankheit in der Familie gelten als häufige Gründe für den plötzlichen Geldbedarf der Täter.

Für die betrügerischen Machenschaften werden hauptsächlich fiktive Personen mit angesehenen Berufen eingesetzt. Soldaten, Ärzte, Anwälte oder Kapitäne vermitteln einen gefestigten und finanziell unabhängigen Eindruck bei den potenziellen Betrugsopfern.



Dadurch ist die Hemmschwelle vor der ersten Überweisung deutlich niedriger. Viele Betroffene sind zu Beginn davon überzeugt, dass Sie die geliehenen Beträge umgehend zurückerstattet bekommen.

Die unterschiedlichen Geschichten der Love Scammer gleichen einander jedoch in vielerlei Hinsicht. Das Mitgefühl der Opfer wird systematisch ausgenutzt, um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen.

Internationale Partnervermittlungen als Betrugsmaschinerie

Der Liebesbetrug wird häufig nicht von einer einzelnen Person begangen. Oftmals stecken kriminelle Organisationen hinter den Taten. Dabei werden zahlreiche betrügerische Profile auf Dating-Portalen erstellt. Dies gilt vor allem für internationale Vermittlungen. Die sogenannten Fake-Profile können von Laien nicht direkt erkannt werden. Dies erleichtert den Betrügern die Kontaktaufnahme mit ihren potenziellen Opfern ungemein.

Die Profilbilder der falschen Accounts stammen meist aus dem Internet. Abbildungen von Models werden hierzu besonders häufig verwendet. Zudem geben die Täter entweder erfundene oder gestohlene Identitäten an, um nicht gefasst werden zu können.

Wie entlarvt man potenzielle Liebesbetrüger?

Bei der Partnersuche im Internet ist Vorsicht geboten. Betrügerische Profile nehmen den Kontakt aktiv auf, indem sie Anfragen auf den diversen Plattformen stellen.

Anfragen von unbekannten Personen sollten vor allem auf Social-Media Plattformen etwas genauer betrachtet oder gar ignoriert werden. Um ein falsches Profil zu entlarven, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen hilfreich:

Es ist kein Profilbild vorhanden

Enthält der Account entweder kein Profilbild oder verfügt über auffällig attraktive und ausschließlich perfekte Abbildungen, kann dies auf einen Betrug hinweisen. Unter den zahlreichen Bildern vieler Nutzer verstecken sich meist auch private Aufnahmen, welche nicht immer perfekt sind. Nach diesen Exemplaren sollten Sie unbedingt Ausschau halten, um einen Betrug gleich zu Beginn ausschließen zu können.

Das Profil wurde erst vor Kurzem erstellt

Handelt es sich um ein völlig neues Profil mit wenigen persönlichen Angaben oder privaten Fotos, empfiehlt es sich, vorsichtig zu agieren. Fehlende Likes, Kommentare oder Follower weisen ebenfalls auf ein sogenanntes „Fake-Profil“ hin.

Überaus freundliche Nachrichten werden verschickt

Love Scammer versenden überschwängliche Nachrichten. Diese bestehen bereits zu Beginn der Kontaktaufnahmen aus unzähligen Komplimenten und Liebesbekundungen. Dadurch wird versucht, Vertrauen und Nähe zu Ihnen aufzubauen. Bleiben Sie hierbei jedoch zunächst skeptisch.

Antworten treffen umgehend ein

Werden Nachrichten sofort beantwortet, sollte man vorerst auf Abstand gehen. In einem normalen Alltag haben nur wenige Menschen die Möglichkeit, zu jeder Zeit auf Nachrichten zu reagieren. Beobachten Sie daher die Zeitspanne zwischen den Nachrichten.

Auffällige Neugier

Ist die unbekannte Person besonders an Ihren Lebensumständen interessiert, darf nicht zu viel verraten werden. Intime oder pikante Geheimnisse sollten Sie generell nicht im Internet preisgeben. Diese Geständnisse können zu einem späteren Zeitpunkt rasch gegen Sie verwendet werden.

Love Scammer setzen Sie in der Regel mit diesen privaten Geschichten unter Druck. Das geschieht vor allem, wenn Sie sich weigern, gewisse Geldsummen zu überweisen.

Wir empfehlen Ihnen bei der Partnersuche im Internet unbedingt auf mögliche Warnzeichen zu achten. Überlegen Sie sich, wie eine normale Kontaktaufnahme in der Realität abläuft und fallen Sie nicht auf überaus liebevolle und aufmerksame Nachrichten herein.

Bei der Suche nach der wahren Liebe sollten Sie daher stets einen kühlen Kopf bewahren, um negative Erfahrungen wie den Liebesbetrug bestmöglich ausschließen zu können.

