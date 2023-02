DAT ist Premiumpartner des VMF

Über 90 Jahre Know-how in puncto Daten, Technologien und Services /

Automobilbranche weiter vernetzen / 20 VMF-Premiumpartnerschaften

Bad Homburg, im Februar 2023. Mit der Aufnahme der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) als neuen Premiumpartner feiert der Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) nicht nur die 20. Premiumpartnerschaft, sondern holt sich auch ein ausgewiesenes Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Akteuren der Automobilbranche an Bord.

„Egal ob Autohäuser, Werkstätten, Automobilhersteller, Sachverständige, Versicherungen, Steuerberater oder Finanzdienstleister – sie alle profitieren von den von DAT zur Verfügung gestellten Daten, Technologien und Services. Deshalb freuen wir uns, das Unternehmen mit diesem ungemeinem Wissenspool nun auch im Boot zu haben“, so Frank Hägele, der Vorsitzende des VMF.

Die DAT hat sich im Laufe der Jahre mit einem breiten Portfolio aufgestellt und bietet moderne Technologien, die den Automobilmarkt weiterbringen. Das umfasst neben einer überdurchschnittlichen Marktkenntnis unter anderem IT-Know-how im Bereich Künstlicher Intelligenz sowie Dienstleistungen für Leasinggesellschaften und Fuhrparks wie Forecasts, Konfiguratordaten oder Massenbewertungen. Zum Kerngeschäft gehören aber auch Studien für Automobilhersteller, die Ermittlung von Gebrauchtfahrzeugwerten, Reparaturkostenkalkulationen, Schadenabwicklung, Instandsetzung sowie die Expertise eines bundesweit tätigen DAT-Sachverständigennetzwerks. „Mit unseren Innovationen, gepaart mit internationaler Erfahrung in mehr als 20 Ländern stellen wir eine fundierte Verbindung zu allen Akteuren der Automobilbranche her und sichern so die Mobilität“, erklärt DAT-Geschäftsführer für Innovationen und Ausland Helmut Eifert.

Immer einen Schritt voraus

„Mittlerweile „sprechen“ die Autos auch zu uns. Wir müssen ihnen nur zuhören – und dass an mehr als 300 kombinierbaren Datenpunkten“, ergänzt Eifert. So sei bei der Schadenerfassung im Fuhrpark die Kombination von Bilderkennung dank Künstlicher Intelligenz und Telematikdaten eine zeitsparende Lösung. Dank dieser Technologien können auch Ferndiagnosen gestellt, Diebstähle verhindert und automatische Unfallbenachrichtigungen abgesetzt werden. Fuhrparkmanager:innen können die Flotte digital vernetzen. Und mithilfe von integrierten Telematiklösungen werden datengetriebene Mehrwerte skalierbar. „Mit den Möglichkeiten zukunftsweisender Technologien und Innovationen der DAT ist man immer einen Schritt voraus“, betont Eifert.

Herausforderung Elektromobilität

Aber auch die Herausforderungen der Elektromobilität lassen sich gemeinsam mit DAT meistern. Das dynamische Marktgeschehen der Elektromobilität erfordert Automatisierung und Anpassungsfähigkeit. Über Datenpunkte im Fahrzeug lassen sich exklusive Informationen zu den Themen Batterie, Fahrzeugnutzung oder Restwertbetrachtung erzeugen.

„Zusammen mit unseren Premiumpartnern wollen wir aktiv das Mobilitätsangebot der Zukunft mitgestalten“, sagt Hägele. „Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass wir in unserem Netzwerk mittlerweile auf die Expertise von 20 Premiumpartnern zurückgreifen können. Gemeinsam decken wir ein spannendes Spektrum an Wertschöpfungspartnern für die Mobilitätsbranche ab. Wir können damit aus diesem Kreis Lösungen oder Beratung für alle wesentlichen Themen anbieten, die Fuhrparkverantwortliche rund um ihre Mobilität aktuell brauchen.“ Erklärtes Ziel ist es, gemeinsam die Mobilität von heute und morgen zu gestalten, Qualitätsstandards zu setzen und Orientierung zu schaffen.

Eine Premiumpartnerschaft beinhaltet unter anderem die Teilnahme an Veranstaltungen des VMF und die Möglichkeit, sich in Form von Präsentationen und Impulsvorträgen einzubringen. Zudem können gemeinsam Studien erstellt und den VMF-Mitgliedern präsentiert werden.

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. – ist Rat- und Impulsgeber im Mobilitätsmarkt heute und in Zukunft. Seit 1998 vereinen wir durch unsere Mitgliedsfirmen eine langjährige neutrale Erfahrung im Full-Service-Leasing und Fuhrparkmanagement und haben immer wieder neue Qualitätsstandards gesetzt. Unsere Mitglieder sind herstellerunabhängige Anbieter von Autoleasing sowie Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen wie z. B. Autovermietungen. Unsere Premiumpartner profitieren als Geschäftspartner branchennaher Service-Unternehmen vor allem durch unser starkes Business-Netzwerk.

Firmenkontakt

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. / c/o Arval

Dieter Brandl

Bajuwarenring 5

82041 Oberhaching

089-74423400

info@vmf-verband.de

http://www.vmf-verband.de

Pressekontakt

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. / c/o Arval

Dieter Brandl

Bajuwarenring 5

82041 Oberhaching

089-74423400

vmf@eckpunkte.com

http://www.vmf-verband.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.