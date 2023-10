Das war die Kaiser Wiesn 2023

Österreichs größtes Oktoberfest

Über 400.000 Gäste feierten 18 Tage lang das Fest des Brauchtums auf der Kaiser Wiesn

im Wiener Prater. Damit wurden selbst alle Erwartungen der Veranstalter

übertroffen. Auch Partner und Sponsoren zeigten sich

überglücklich ob des riesigen Erfolgs dieses Groß-Events.

Bereits am ersten Wochenende legte man auf der Kaiser Wiesn einen Traumstart hin:

Gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Alexander

Nikolai wurde das Spektakel unter viel Jubel mit einem Festzug und dem traditionellen

Bieranstich eröffnet.Dompfarrer Toni Faber erteilte in wohlwollendster Weise

seinen Segen.

Mit dabei: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die beiden ehemaligen Ski-Asse

Hans Knauß und Nici Schmidhofer, Kicker-Legende Toni Polster, Kultbäcker Kurt Mann,

Österreichs stärkster Mann Matthias Göth, Strafverteidiger Manfred Ainedter, Journalist

Karl Hohenlohe und Ehefrau Martina Hohenlohe (Herausgeberin Gault & Millau),

Schauspielerin Selina Graf, Ex Miss Austria Tanja Duhovich, Regisseur und ROMYPreisträger

Marvin Kren uvm.

Der überwältigende Erfolg der diesjährigen Kaiser Wiesn ist nicht zuletzt dem

sensationellen Mix an Programm-Highlights für Jung und Alt geschuldet. Möglich

machten dies auch heuer wieder bewährte Partner und Sponsoren wie etwa Gösser,

Wiesbauer und zum ersten Mal – OBI

Im Gösser-Zelt, dem größten auf der Kaiser Wiesn, sorgte u.a. die Kultband

„Die Edlseer“ für ausgelassene Stimmung. Im Wiesbauer-Zelt wurde etwa die Fire

Fighters Night gefeiert – mit exklusiver Präsentation des Feuerwehrkalenders 2024! Auch

Schlager-Legenden wie Jazz Gitti und Andy Borg sorgten mit ihren Live-Auftritten für

unvergessliche Momente. Im OBI-Kaiserzelt wiederum wurde es gleich zum Einstand,

Am 22. September, romantisch: Ein Gast machte seiner Freundin einen Heiratsantrag – und das mitten auf der Bühne! So viel Mut und Liebe

ließ auch die Herzen der anwesenden Besucher nur so dahinschmelzen. Abseits

von so viel Romantik gab es im OBI-Kaiserzelt weiters eine imposante Show

verschiedener Polizei-Einheiten (Hundestaffel, Motorrad, WEGA etc.) zu bestaunen

und – nicht zu vergessen: Die „Studi“-Wiesn! Ganz nach dem Motto „Feiern muss man

sich leisten können“ gab es hier ermäßigte Ticketpreise inklusive einer Maß Bier für

Studierende.

Zu einem exklusiven, rein weiblichen Get-together luden die beiden

Unternehmerinnen Sandra Soravia-Lepuschitz und Renate Altenhofer. Ihr SISIKränzchen

in der Kaktus-Alm lockte rund 200 VIP-Ladys an. Der Reinerlös der

Veranstaltung ging an den Verein „Wiener Frauenhäuser“.

Für beste musikalische Stimmung sorgten auf der Kaiser Wiesn heuer u.a. auch die

Bands Bengels Reloaded, die Lauser und Mountain Crew. Und der „Wiesn Kaiser“ selbst

Johann Pittermann erwies sich nicht nur als exzellenter Gastgeber, sondern auch als

großartiger Musikus!

Das Thema „Sicherheit“ stand bereits bei der Planung und Konzeption der „Kaiser

Wiesn 2023″ im Fokus. Erfreulicherweise kam es unter dem friedlichen Partyvolk auf der Kaiser Wiesn zu keinem einzigen Übergriff.

18 Tage lang ausgelassene Stimmung bei Österreichs größtem Oktoberfest gingen

natürlich auch an den vielen Stand-Betreibern im „Jö“-Wiesendorf nicht spurlos

vorüber. Im Gegenteil. Ob des riesigen Publikum-Ansturms zeigte man sich am Ende

zwar schon ein bisschen erschöpft, aber überglücklich. Die Standln mit heimischem,

liebevoll gefertigtem Handwerk und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region

fanden immensen Anklang. Und die Standbetreiber freuen sich schon jetzt auf die

Kaiser Wiesn 2024!

Wichtiger Hinweis: Für die Kaiser Wiesn 2024 – von 26.September bis 13. Oktober –

können ab sofort schon Tickets für VIP-Logen oder vorgezogene Weihnachtsfeiern

gebucht werden unter: vertrieb@kaiserwiesn.at.

Die Kaiser Wiesn 2024 findet vom 26. September bis 13. Oktober statt .

Weitere Infos unter https://kaiserwiesn.at/

Freut euch auf 18 Tage Oktoberfest in drei großen Festzelten

