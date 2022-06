Das Wachstum des globalen Marktes für mobile Kartierung wird durch den Anstieg des Verkaufs von Smartphones um eine CAGR von ~ 16% in den Jahren 2022

Kenneth Research veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel „Mobile Mapping Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2031“, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für mobile Kartierungen in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Anwendung, Komponente, Branchen und Region bietet.

Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumsindikatoren der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion der aktuellen und zukünftigen Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für mobile Kartierungen im Prognosezeitraum, d. H. 2022-2031, um ~ 16% CAGR wachsen wird. Der Markt ist nach Komponenten in Dienstleistungen, Hardware und Software unterteilt, von diesen wird erwartet, dass das Hardwaresegment bis Ende 2031 den größten Anteil am globalen Markt für mobile Kartierungen halten wird. Dies ist auf die Einbeziehung von Sensoren und Scannern zurückzuführen, die für die Generierung von Datenbanken bei der Kartierung und Vermessung verwendet werden.

Der Verkauf von Smartphones ist stark gestiegen, was das Wachstum des globalen Marktes für mobile Kartierungen voraussichtlich steigern wird. Darüber hinaus integrieren Smartphone-Hersteller die Mobiltelefone mit Bewegungssensoren und GPS, die helfen können, den Standort der Benutzer herauszufinden.

Geografisch ist der globale Markt für mobile Kartierungen in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika und der Nahe Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum aufgrund des Anstiegs des Prozentsatzes der städtischen Bevölkerung und der Entwicklung intelligenter Städte ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird.

Die Forschung ist globaler Natur und umfasst detaillierte Analysen des Marktes in Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC [Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark], Polen, Türkei, Russland, Rest von Europa), Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, Rest von Lateinamerika), Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur, Malaysia, Australien, Neuseeland, Rest von Asien-Pazifik), Mittlerer Osten und Afrika (Israel, GCC [Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman], Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika). Darüber hinaus wurde die Analyse der Marktgröße, der Y-O-Y-Wachstums- und Chancenanalyse, der Wettbewerbsstudie der Marktteilnehmer, der Investitionsmöglichkeiten, der Nachfrage nach Zukunftsaussichten usw. im Forschungsbericht behandelt und angezeigt.

Erhöhung des Prozentsatzes der Stadtbevölkerung, um das Wachstum des Marktes voranzutreiben

Nach Angaben der Vereinten Nationen werden bis Ende 2051 68 % der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben.

Unterstützt durch den Anstieg des Prozentsatzes der städtischen Bevölkerung wird die Entwicklung intelligenter Städte zunehmen. Darüber hinaus erfordert die Entwicklung von Smart Cities mobile Kartierungssysteme in Form von Karten und 3D-Modellen. Daher wird erwartet, dass es das Wachstum des globalen Marktes für mobile Kartierungen vorantreiben wird.

Es wird jedoch erwartet, dass hohe Investitionen in das mobile Kartierungssystem und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften für den Betrieb des mobilen Kartierungssystems im Prognosezeitraum als Hauptbremse für das Wachstum des globalen Marktes für mobile Kartierungen wirken werden.

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des globalen Marktes für mobile Karten, einschließlich der Unternehmensprofilierung von TomTom International BV., Trimble Inc., NavVis GmbH, Alphabet Inc., Hexagon AB, Microsoft Corporation, PASCO CORPORATION, Farco Technologies, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Garmin Ltd. und anderen. Das Profiling umfasst Schlüsselinformationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzdaten sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für mobile Kartierungen, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren, die nach Möglichkeiten suchen, und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwarteten Trends in der Zukunft auszurichten.

