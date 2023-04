Das W Costa Navarino begrüßt die Saison mit aufregenden neuen Programmen, einschließlich Deepak Chopras erstem Retreat in Griechenland

Messinia, 30. März 2023 – Das W Costa Navarino kündigt ein aufregendes Saisonprogrammen an, bei dem die Gäste die Schönheit der Region Messinien durch die ikonische Linse des W erleben werden. Am 5. April wird das erste W Escape in Griechenland, das sich in Costa Navarino, dem nachhaltig orientierten Reiseziel im Südwesten des Peloponnes, befindet, seine erste volle Saison mit einer Reihe von Veranstaltungen eröffnen, fokussiert auf W’s Passionen für musik, wellness, mode, inklusion und cocktailkultur/kulinarik. Alles gipfelt in einer fünftägigen transformativen Reise unter der Leitung des legendären Deepak Chopra, der seinen ersten Auftritt in Griechenland haben wird und der die Gäste mit einer energiegeladenen, erfrischten und erneuerten Lebensfreude wird abreisen lassen. Vor einer unvergleichlichen Küstenlandschaft wird das Programm des W Costa Navarino die Kreativität, Individualität und Ausdrucksfreiheit der Gäste fördern.

Ostern im W Costa Navarino

Für Gäste, die ihren Urlaub am Meer verbringen möchten, bietet das W Costa Navarino einen nomadischen Osterurlaub an, bei dem die Reisenden eine Reihe von Veranstaltungen abseits der gewöhnlichen Pfade erleben können. Diese ersten Osterfeierlichkeiten signalisieren eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, eine organische Heimkehr. Dazu empfängt das Resort das Team von Nomade et Sauvage und deren inspirierende Köche, die das Land bereisen und mit einem alternativen gastronomischen Angebot, das nomadische Lebensweisen aufgreift, die Zeit zurückdrehen. Mitten in der üppigen Natur Messiniens werden die Tische gedeckt, hier können die Gäste Gerichte mit natürlichen lokalen Zutaten genießen, die in Freiluftküchen und handgefertigten Öfen am Meer zubereitet werden.

Das Resort bietet auch eine Reihe kulinarischer Workshops an, z. B. einen Kochkurs mit messinischen Aromen, traditionelle Eiermalerei und die Herstellung des traditionell griechischen Osterbrots Tsoureki sowie einen Ausflug, an dem nach wilden Früchten und Kräutern gesucht wird, die zur Herstellung von natürlichen Extrakten und Destillaten verwendet werden. Am Ostersonntag veranstaltet das W Costa Navarino zudem eine lebhafte Party, bei der die Gäste eingeladen sind zu tanzen.

Neues Navarino Watersports by Moraitis

Für alle Wassersportfans und diejenigen, die einen erlebnisreichen Urlaub verbringen möchten, ist das Navarino Watersports by Moraitis ideal. Das neue Wassersportzentrum, das im April eröffnet wird, bietet Wassersporterlebnisse für jeden Nervenkitzel: von aufregendem Windsurfen, Kitesurfen und Stand Up Paddle bis hin zu Wake-Surfen und Wing Foiling – dazu sind auch entspanntere Strandaktivitäten möglich. Direkt neben dem Wassersportzentrum befindet sich das Green Pepper, ein neues Restaurant mit herrlichem Meerblick, in dem man sich nach einem Tag auf den Wellen mit köstlichen Cocktails und vegetarischen Häppchen ausruhen kann.

„Disconnect to Reconnect“ mit La Meta Studio

In diesem Mai wird das W Costa Navarino zusammen mit La Meta Studio, einem Anbieter von Sport- und Wellness-Retreats, das ultimative Wellness-Erlebnis anbieten: „Disconnect to Reconnect“. Das viertägige Programm wird sich auf die innere Ausgeglichenheit durch Sport, Wellness und Unterhaltung konzentrieren. Umgeben von der blühenden Landschaft Messiniens und unter der Leitung von La Meta-Experten werden die Gäste eine für Körper, Geist und Seele berührende Erfahrung erleben, die sie mit nach Hause tragen werden.

Die Liebe feiern mit W Costa Navarino PRIDE

Im Juni nimmt das W Costa Navarino an der weltweiten Feier der Liebe und Vielfalt teil. PRIDE im W Costa Navarino lädt die Gäste ein, durch Sonderausstellungen, die von faszinierenden DJ-Sets und Live-Performances begleitet werden, in die Welt der Liebe und Kunst einzutauchen. Durch die fortlaufende Zusammenarbeit mit dem Kunstkurator PokaYio und weiteren Künstlern wird das Resort Ausstellungen veranstalten, die den queeren Blick durch interdisziplinäre künstlerische Ausdrucksformen auf eine Art und Weise untersuchen, die sowohl den Einzelnen als auch die Kraft der Gemeinschaft hervorhebt.

Nachhaltigkeit durch Mode

Im Juli wird das Resort ein Wochenende mit Workshops und Shows rund um das Thema Mode anbieten, bei denen die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Die Gäste können ihre Lieblingscocktails genießen, während ein Designer vor Ort an einem lebenden Modell ein Kleid in den Farben Messiniens aus umweltfreundlichem Material anfertigt – und mit jeder neuen Naht eine Fashion Performance bietet. Die Gäste können auch an einem interaktiven Espadrille-Workshop teilnehmen oder die neue „Rent Your Outfit“ Zusammenarbeit des Resorts mit Ergon Amphora in Anspruch nehmen.

Deepak Chopra, bringt Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht

Diesen September bringen Travelgems und das W Costa Navarino Deepak Chopra zum ersten Mal für ein einzigartiges Retreat-Erlebnis nach Griechenland. Die amerikanische Zeitschrift Time hat Dr. Chopra als einen der 100 einflussreichsten Menschen bezeichnet. Die Legende der Spiritualität wird sich in einem fünftägigen Programm mit der Zukunft des körperlichen, emotionalen, finanziellen und geistigen Wohlbefindens befassen. Er wird sich auf drei Hauptthemen konzentrieren: die acht Glieder des Yogas, den Pfad der Liebe und das erwachende Leben. Im Laufe des Retreats werden die Teilnehmer in verschiedene Aspekte der Intelligenz eintauchen – sozial, emotional, spirituell – und dabei lernen, wie sie sich auf die Selbstheilung einlassen können. Zum anderen kommen die Gäste in den Genuss täglicher Yoga-Sitzungen mit Sarah Finger, Chopras persönlicher Yogalehrerin und Co-Autorin von „Living in the Light: Yoga for Self-Realization“. Die Teilnehmer lernen auch, wie sie Beziehungen in allen Bereichen ihres Lebens pflegen können und welche Bedeutung diese für ihre Gesundheit, Heilung und Lebensdauer besitzen. Schließlich werden sie tiefes Wissen darüber erlangen, wer sie jenseits ihrer Identität als menschliches Wesen sind, und sich auf ihr inneres Selbst einstimmen.

Weitere Informationen oder Buchungen unter W Costa Navarino.

###

Über W Costa Navarino

Das W Costa Navarino markiert das erste Projekt von W Hotels in Griechenland. Das neue Escape, ausschließlich für Erwachsene und junge Erwachsene über 12 Jahren, wurde im August 2022 eröffnet und bringt modernes Design und inspirierende Energie an die 13 Hektar große Strandpromenade von Navarino Waterfront, dem neuesten integrierten Resort Bereich an der Costa Navarino. Das lebhafte und strahlende W Costa Navarino bietet mit seinem unverwechselbaren, von der Architektur der Region inspirierten Design stilvolle Unterkünfte mit Swim-up-Zimmern sowie geräumige Suiten mit einem oder zwei Schlafzimmern und eigenem Pool. Außerdem bieten sie fantastische Villen direkt am Strand mit privaten Pools und einem atemberaubenden Sonnenuntergang über dem Ionischen Meer. Der öffentliche Bereich verfügt über fünf Restaurants, darunter ein lebhafter Beach Club, sowie über einen Wellnessbereich mit AWAY® Spa und FIT-Fitnessstudio, um Körper und Geist in Schwung zu bringen. Zusammen mit einer originellen und authentischen Küche und einem freundlichen Service ist das Hotel zu jeder Tageszeit ein geselliger Ort.

Über Costa Navarino

Costa Navarino ist ein nachhaltiges Reiseziel im Mittelmeer, das in der griechischen Region Messinia im Südwesten des Peloponnes liegt. Diese Region ist eine der unberührtesten und atemberaubendsten Küstenlandschaften, die von einer 4.500-jährigen Geschichte geprägt ist. Die Philosophie von Costa Navarino basiert auf dem Wunsch, die natürliche Schönheit und das Erbe Messiniens zu bewahren. Das Reiseziel umfasst mehrere unterschiedliche Standorte mit Fünf-Sterne-Hotels, privaten Residenzen, vier Signature Golfplätzen und vielen ganzjährigen Aktivitäten. Navarino Dunes beherbergt The Romanos, ein Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino und Costa Navarino Residences. Im Sommer 2023 wird das Mandarin Oriental, Costa Navarino in der Navarino-Bucht eröffnet. Die nahegelegene Navarino Waterfront ist die Kulisse für das neue, lebhafte W Costa Navarino und wird im April 2023 die Navarino Agora, einen offenen Marktplatz, beherbergen, während in Navarino Hills 2022 zwei charakteristische Golfplätze eröffnet wurden.

www.costanavarino.com

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn

Pressefotos: www.costanavarino.com/media-press/

Password: Nestor

Kontakt

KPRN Network GmbH

Annette Hill

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

0172 61 71 709



http://www.kprn.de

Bildquelle: Costa Navarino