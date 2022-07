Das Universum hört dich.

DearUniverse®: Ein junges Unternehmen schickt persönliche Botschaften auf eine Reise ins Weltall.

Lübeck. Glückwünsche, persönliche Gedanken oder Erinnerungen ins Weltall zu senden – das Lübecker Unternehmen DearUniverse macht seinen Kundinnen und Kunden dieses ungewöhnliche Angebot. Egal ob Text, Foto, Video oder Audio-Datei, sie alle werden von Firmengründer Kolja Martens und seinem Team mittels Radiowellen ins All verschickt, wo sie sich dann auf eine ewige Reise begeben. Die technologische Ausrüstung des Unternehmens wurde kürzlich um ein neues Antennensystem zur Übermittlung der Botschaften erweitert.

Nachrichten ins Weltall zu schicken und sie damit ewig zu erhalten – diese Idee hat Kolja Martens sofort begeistert, als er zum ersten Mal von der Arecibo-Botschaft und dem gleichnamigen Observatorium in Puerto Rico hörte. Dieser Faszination hat er Taten folgen lassen: Sein junges Unternehmen DearUniverse bietet seit 2020 die Möglichkeit, persönliche Mitteilungen an das Universum zu versenden. Wie das funktioniert, wird anschaulich in einem Video unter www.dearuniverse.de erklärt.

Das Angebot von DearUniverse besteht aus mehreren Teilen, die auf der Webseite individuell zusammengestellt werden können. So geht es zunächst um die Formulierung der eigentlichen Nachricht. In einem weiteren Schritt kann man ein persönliches Erinnerungsposter mit dieser Botschaft gestalten. Ergänzt wird das Ganze durch ein Dashboard, welches unter anderem die zurückgelegte Strecke, die Geschwindigkeit und die Meilensteine (Planeten, Sterne, etc.), an denen die Nachricht vorbeifliegt, anzeigt. So lässt sich der Weg jeder verschickten Nachricht ganz einfach verfolgen. Auf Wunsch erhalten die Versender ein Echtheitszertifikat.

Die Botschaft selbst wird von DearUniverse zunächst binär codiert und dann in dieser Form ins Weltall geschickt. Die dazu eingesetzten Radiowellen haben die Eigenschaft, dass sie über lange Zeit oder weite Strecken nicht schwächer werden. Der Funkspruch fliegt also zeitlich unbegrenzt durch das Universum – auch noch Milliarden Jahre, nachdem die Erde von der Sonne verschluckt wurde.

Teuer sind diese ungewöhnlichen Botschaften nicht, so dass sie sich gut als ausgefallenes und – im wahrsten Sinne des Wortes – bleibendes Geschenk eignen. Mit einem Gutschein, zum Beispiel zur Hochzeit oder zum Geburtstag, können die Beschenkten selbst entscheiden, welche Nachricht sie ins Weltall schicken möchten.

Das Lübecker Start-up DearUniverse bietet seinen Kunden an, persönliche Botschaften ins Weltall zu schicken – als Text, Foto, Video oder Audio-Datei. Die Nachrichten werden von Firmengründer Kolja Martens und seinem Team binär codiert und mittels Radiowellen versendet.

Zum Credo von DearUniverse gehört auch, sich der Verantwortung für das Klima zu stellen. Das Unternehmen ist Mitglied im Climate-Social-Club von The Generation Forest. Zehn Prozent des Umsatzes fließen direkt in die nachhaltige Aufforstung von Tropenwäldern, so dass etwa 19-mal mehr Treibhausgase neutralisiert werden, als bei der Produktion und dem Versand der Nachrichten und Poster anfallen.

Weitere Bilder und Presseinfos finden Sie unter www.dearuniverse.de/presse

Kontakt

DearUniverse

Kolja Martens

Adlerstraße 33a

23554 Lübeck

(+49) 175 9949416

info@dearuniverse.de

http://www.dearuniverse.de

Bildquelle: DearUniverse