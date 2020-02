Das Trust Gaming 4-in-1 Streaming Mikrofon Fyru ist die Lösung für Jedermann

Dordrecht, Niederlande (Februar 2020) – Gamer, Youtuber, Podcaster und Musiker kommen jetzt voll auf ihre Kosten. Das neue Trust Gaming 4-in-1 Streaming Mikrofon liefert die Lösung für alle, die mit digitaler Sprachaufnahme arbeiten. Mit dem Neuzugang aus der Trust Gaming-Familie sind Aufnahmen in höchster Qualität und mit vier Aufzeichnungsmustern kinderleicht produziert. Die Streams und Aufnahmen werden automatisch intelligent abgemischt, sodass jederzeit die bestmögliche Klangqualität gewährleistet ist. Das neue Mikrofon ist ab sofort für EUR 129,99 verfügbar.

Beste Audioqualität

Ganz gleich ob Podcast-, Musik-Aufnahme, oder Gaming Session – das Fyru Multifunktions-Mikrofon nimmt jeder Toneingabe in außerordentlicher Qualität auf. Dank der vier auf das jeweilige Setup zugeschnittener Aufnahmemuster optimiert das Fyru Solo-Aufnahmen genauso wie Gruppen-Interviews oder Musiksessions. Unterwegs im Freien oder lauten Umgebungen? Auch egal, denn der Fyru eliminiert alle unliebsamen Nebengeräusche automatisch. Der interne Poppfilter filtert darüber hinaus Plosive und Reiblaute, also unerwünschte Geräusche von Buchstaben wie P und F, und erzeugt so noch bessere Aufnahmen.

Fettes Design

Das Fyru vereint das Multifunktions-Mikrofon mit robustem Design das ebenso stylisch wie unzerstörbar ist. Die metallische Frontblende sorgt für ein sicheres Gefühl das durch den Tripod-Ständer noch verstärkt wird. Optimaler Stand und Stabilität während Gaming- und Streaming-Sessions! Ihr nutzt das Mikrofon lieber mit einem Mikrofon-Arm? Auch kein Problem. Das universelle Schraubgewinde garantiert Kompatibilität und Stabilität am Boden und in der Luft. Dazu kommt die steuerbare LED-Beleuchtung, die alle Aufnahmen mit fünf unterschiedlichen Farbschemata begleitet.

Extra Pro-Funktionen

Auf dem Weg zur perfekten Aufnahme bietet das Fyru außerdem noch einen Kopfhörer Monitor-Anschluss mit Null-Latenz an. Der leicht zugängliche Port bringt die Aufnahme direkt auf den Kopfhörer und stellt so sicher, dass das Gesprochene oder Gesungene klar wiedergegeben wird. Zur Feinjustierung der Aufnahme stehen Verstärker-, Stummschalt- und Lautstärkeregler auf der Stirnseite des Mikrofons bereit.

Plug and Play

Bei allen Profi Aufnahme- und Streaming-Funktionen bleibt die Einfachheit spielentscheidend. Deshalb muss das Fyru lediglich an den USB-Anschluss eines Rechners angeschlossen werden und schon können Podcasts und Musik aufgenommen oder eine Streaming-Session auf Youtube, Twitch und Facebook aufgezeichnet werden.

Spezifikationen:

– Digitaler USB-Anschluss, funktioniert sofort mit jedem PC oder Laptop

– 4 Aufnahmecharakteristika: nierenförmig, bidirektional, Stereo und omnidirektional für optimierte Audioaufnahmen in jeder Situation

– Kopfhöreranschluss für latenzfreies Monitoring

– Warme, satte und klare Audioreproduktion; für die Aufnahme von Stimmen und akustischen Instrumenten

– Perfekt geeignet für Podcasts, V-Logs, Voice-over, Musikaufnahmen oder Streaming auf YouTube, Twitch und Facebook

– Praktische Knöpfe für Mikrofonverstärkung, Stummschaltung und Kopfhörerlautstärke an der Vorderseite des Mikrofons

– Einstellbare 5-farbige LED-Beleuchtung

– Universeller 5/8 Zoll-Schraubadapter, passend für nahezu alle Mikrofonarme

– Massive Metallkonstruktion mit internem Popfilter und Dreibeinstativ

– 1,8 m langes, abnehmbares Kabel

Trust Gaming bietet Gaming-Zubehör für PCs und Konsolen mit starkem Preis-Leistungsverhältnis an – um Gamer zu Champions zu machen. Wir bieten ein reichhaltiges Produktsortiment für alle Anwender. Vom Einsteiger bis hin zum Profi-Gamer. Unsere enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Profis liefert uns das Wissen, dass wir zum Bauen von verlässlichen Peripheriegeräten benötigen. Junge Zocker reizen mit unseren Geräten, die wir für jeden Geldbeutel anbieten, ihr ganzes Können aus.

Bildquelle: Trust International B.V.