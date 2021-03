Das neue ecoDMS: Einfacher, kompakter, übersichtlicher und intuitiver

Neue ecoDMS Version veröffentlicht: Eine Vielzahl von Optimierungen heben ecoDMS auf ein neues Niveau

Aachen, im März 2021. Das brandneue ecoDMS ist da. Randvoll mit intuitiven Funktionen und einer neuen, modernen Benutzeroberfläche, bietet die Software eine Vielzahl von Optimierungen, die das Dokumenten-Management auf ein neues Niveau heben.

Benutzerfreundliche, leicht verständliche Oberfläche

Die Benutzeroberfläche von ecoDMS erstrahlt in völlig neuem Glanz. Die Software verfügt ab sofort über zwei verschiedene Darstellungen der Dokumentenübersicht. Die Benutzer können zwischen der modernen Ansicht aller Dokumente in Karten und der konventionellen, tabellarischen Auflistung auswählen. Die neue Kartenansicht zeigt kompakt und übersichtlich alle archivierten Dokumente zusammen mit einer direkten Vorschau und allen verfügbaren Dokumenten-Informationen an.

Alle Dokumente mit direkter Vorschau auf einen Blick

Jede Dokumentenkarte beinhaltet eine direkt sichtbare Dokumentenvorschau (PDF), die wesentlichen Klassifizierungsinformationen, eine historische Übersicht der durchgeführten Aktivitäten, eine kompakte Auswahl von möglichen Aktionen zum Dokument (Funktionen), das Ansehen, Bearbeiten und Erstellen von Notizen und die praktische Versionsverwaltung.

Beste Ergebnisse mit einfachen Suchfunktionen erzielen

Um die archivierten Dokumente und Informationen wiederzufinden, verfügt ecoDMS über verschiedene Such- und Filtermöglichkeiten.

Wiederkehrende Suchanfragen können von nun an als Favorit gespeichert werden. Mit einem Mausklick auf den gewünschten Favoriten wird die Suche sofort mit den darin hinterlegten Kriterien gestartet und die Suchergebnisse werden angezeigt.

Die Favoriten werden standardmäßig für die persönliche Nutzung gespeichert. Administratoren können darüber hinaus globale Suchanfragen erstellen und speichern. Diese können mit bestimmten Benutzern oder Gruppen geteilt werden. Für einen schnellen und einfachen Zugriff befinden sich die Favoriten direkt neben der Dokumentenausgabe. Es genügt ein Mausklick und schon werden die passenden Ergebnisse angezeigt.

Bei der Erweiterten Suche können verschiedenste Werte für eine Suchanfrage in ecoDMS verwendet werden. Dabei können die Benutzer auf alle verfügbaren Klassifizierungsattribute und auf die Volltextsuche zurückgreifen. Kompakt und leicht verständlich werden die Suchkriterien jetzt in modernen Chips angezeigt.

Die Dokumentensuche ist mit ecoDMS so einfach wie Googeln. Die Volltextsuche von ecoDMS ermöglicht durch die Eingabe von Suchbegriffen eine schnelle Recherche über die Inhalte, Metadaten, Klassifizierungsattribute und Notizen der archivierten Dokumente. Die Benutzer müssen nur die gewünschten Begriffe in die Suchzeile eingeben und direkt durchsucht ecoDMS jegliche archivierte Dateien und Informationen – und das in Sekundenschnelle. Die passenden Ergebnisse sind sofort sichtbar.

Intuitive Funktionen zur Archivierung

Über das neue Clipboard-Tab können archivierte Dokumente in einer Art virtuellen Mappe gesammelt werden. Jeder Benutzer kann mehrere Clipboards anlegen und mit entsprechenden Dokumenten befüllen. Optional kann ein Clipboard mit anderen Benutzern und Gruppen geteilt werden. Zudem gibt es u.a. die Möglichkeit die gesammelten Dokumente zu exportieren und per E-Mail zu versenden.

ecoDMS dokumentiert jegliche Änderungen innerhalb der Klassifizierung und Zuordnung von Dokumenten. Außerdem werden Benutzeraktionen wie z.B. das Öffnen, Versenden, Exportieren etc. von Dokumenten festgehalten. Das macht die getätigten Verarbeitungs- und Archivierungsschritte jederzeit nachvollziehbar. ecoDMS protokolliert dabei jedes Ereignis mit Datum, Uhrzeit und Benutzernamen. Die neue Aktivitätenübersicht fasst wesentliche Informationen gut lesbar zusammen.

Mit dem Webclient kann über den Internetbrowser unabhängig von der Plattform und dem Standort am Computer, Laptop, Smartphone und Tablet auf ecoDMS zugegriffen werden. Die moderne Technik dieses Client-Server-Systems erlaubt so unter anderem eine sichere, schnelle und einfache Einbindung von ecoDMS ins Homeoffice. Mit wenigen Mausklicks ist ecoDMS im Homeoffice einsatzbereit.

Moderne Digitalisierung – Schneller als je zuvor

Die interaktive Digitalisierung, Archivierung und Verwaltung aller Dokumente wird mit den neuen Aktionselementen und der praktischen Designüberarbeitung noch komfortabler. Die Beschleunigung und Optimierung der Hintergrundprozesse von ecoDMS macht die moderne Digitalisierung schneller als je zuvor.

Große Software für kleines Geld mit einer einzigartigen Lizenzpreis-Garantie

ecoDMS ist bekannt für faire und besonders erschwingliche Preise. Mit dem neuen ecoDMS setzen die Aachener noch einen drauf. Die Kunden können ab sofort alle Updates bis zu 48 Monate mit einer Lizenz beziehen. Beim Lizenzkauf kann der Update-Zeitraum von nun an frei gewählt werden. Das optimierte Lizenzmodell gibt langfristige Planungssicherheit und versorgt die Kunden regelmäßig mit Funktionserweiterungen und Verbesserungen für die Dauer des gewählten Zeitraums kostenlos. Selbstverständlich kann die erworbene Softwarelizenz, unabhängig vom Update-Zeitraum, auch weiterhin zeitlich unbegrenzt genutzt werden. Eine Lizenz läuft demnach nie ab. Lediglich das Einspielen von Updates ist nach Ablauf des Zeitraums eingeschränkt.

Eine neue Erstlizenz kostet mit einem Update-Zeitraum von 24 Monaten weiterhin einmalig € 89,- inkl. 19% MwSt. pro gleichzeitiger Verbindung. Bei 48 Monaten wird der Preis im Verhältnis sogar günstiger. Hier zahlen die Kunden nur € 159,- inkl. 19% MwSt. pro gleichzeitiger Verbindung. Die Lebenslange-Lizenzpreis-Garantie bietet einen immer gleichbleibenden und absolut fairen Lizenzpreis. Für Bestandskunden richtet sich der genaue Lizenzpreis beim Upgrade von ecoDMS Version 18.09 auf das neue ecoDMS nach der für die Lizenz gültigen Lebenslangen-Lizenzpreis-Garantie.

Dies ist nun ein kleiner Auszug der vielen Möglichkeiten mit ecoDMS. Eine kostenlose Testversion ist unter www.ecodms.de zum Download erhältlich. Damit kann ecoDMS für 30 Tage unverbindlich als Demoversion getestet werden. Für Privatleute ist die Software mit eingeschränktem Funktionsumfang dauerhaft kostenlos.

Diese und weitere Informationen gibt es unter www.ecodms.de

Über die ecoDMS GmbH

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv einen immer höheren Stellenwert. Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Archivierungssoftware für Firmen und Privatleute zu besonders fairen Konditionen an.

Firmenprofil

Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im nordrhein-westfälischen Aachen (Deutschland), bietet Archivierungssoftware für Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Mit einem einzigartigen Entwicklungs- und Preismodell hebt sich die Softwarefirma bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und jeglicher Plugins sind einmalig in der Branche.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage der ecoDMS Archivierungssoftware.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets “ecoDMS Archiv” hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Zusammen mit den Firmen applord, appecon und applord Information Technologies bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Die Firmensitze in Deutschland und Österreich agieren europaweit. Die applord-Gruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord-Gruppe ein breites Leistungsspektrum.

Einzigartiges Vertriebsmodell

Der Verkauf erfolgt bei ecoDMS über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.

