Das Kokosnuss-Paradies: Im esKape Spa des Kandima Maldives entfalten sich die Heilkräfte des Nationalbaumes!

Eine Massage mit Blick aufs Meer – das esKape Spa der 5-Sterne-Lifestyle-(Desti-)Nation Kandima Maldives ist ein magischer Ort: Totale Entspannung mit Peelings, Massagen, Gesichtsbehandlungen… und der köstliche Duft von Kokosnüssen liegt in der Luft, denn das Spa setzt auf diesen regionalen Superstar!

Auf der 3 km langen Insel des Kandima Resorts gedeihen die Kokospalmen nur mit Sonne, Salzwasser und Sand. Als nachhaltige Lifestyle-(Desti-)Nation erntet das Resort die Kokosnüsse für das mehrfach ausgezeichnete Spa direkt auf seiner Insel. Mehr als 1200 Kokosnüsse werden jedes Jahr von der Resort-Crew eingesammelt. Die Verarbeitung dieser wertvollen Kokosnüsse und anderer natürlicher Zutaten, die in den eigenen Farm Fresh Labs angebaut werden, erfolgt in Zusammenarbeit mit traditionellen maledivischen Produktionsstätten, um die lokale Gemeinschaft zu unterstützen und die Natur wertzuschätzen. Die Inhaltsstoffe und die Qualität der Kokosnüsse vom Kandima Resort sind beeindruckend: Aus ihnen werden reichhaltiges Kokosöl, Kokosmilch und Kokos-Scrub für die Behandlungen im Spa-Paradies hergestellt. Kein Wunder, dass die Kokosnuss weltweit ein begehrter Rohstoff im Beauty-Kosmos ist, denn diese Frucht hat viel mehr Kraft als nur gute Laune und Urlaubsstimmung zu verbreiten. Im Kandima Maldives weiß man die heilende und pflegende Kraft der Kokosnuss für sich und seine Gäste zu nutzen.

Jeder Bestandteil der Kokosnuss hat seinen eigenen Nutzen und entfaltet seine eigene Magie bei den Spa-Behandlungen im esKape Spa. Hochwertiges kaltgepresstes Kokosöl ist besonders reich an Laurinsäure, fördert die Heilung, wirkt antibakteriell und entzündungshemmend und spendet zusätzlich Feuchtigkeit. Kokosmilch ist besonders reich an wichtigen Mineralstoffen und eignet sich dank ihrer hautstraffenden, fettfüllenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften perfekt für die Haut- und Haarpflege. Kokoswasser ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen, wirkt klärend und ist somit weit mehr als nur ein Beauty Food.

Die Kokosnussprodukte im Spa des Kandima sind perfekte Partner für die Hautgesundheit: Das „Coconut-Paradise“-Treatment sorgt mit einem revitalisierenden Fußpeeling aus duftenden gerösteten Kokosstückchen, einer Kokosöl-Massage und einem Kokos-Körper-Wrap für ein himmlisches Körpergefühl. Die „Coconut-Dream“-Behandlung bietet mit einer meditativen Kopfmassage und Haarbehandlung intensive Entspannung und Pflege für Haar und Haut. Die tief verwurzelte Bedeutung der Kokosnuss in der Kultur zeigt die traditionelle „Maldivian Sand Massage“, bei der die Haut zunächst mit wertvollem Kokosöl und anschließend mit dem feinen weißen Sand der Malediven behandelt wird. Der Einsatz der lokalen Kokosnuss im Spa ermöglicht es dem Kandima Maldives, einzigartige Treatments anzubieten, die auch die Tradition und den Reichtum der Fauna im Dhaalu-Atoll widerspiegeln.

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.