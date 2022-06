Das Feenweltchen schläft nie

Neue Attraktion im Abenteuerwald

„Willkommen in der Anderswelt“ ist immer wieder eine magische Einladung in ein fantastisches Abenteuer. Das Feenweltchen oberhalb der Feengrotten erfreut sich steigender Beliebtheit und erlebte im letzten Jahr trotz coronabedingter Schließung ein Rekord von fast 80.000 Besuchern. Im April dieses Jahres konnte der 800.000. Besucher begrüßt werden.

Seit der Eröffnung vor 15 Jahren wurde die Anderswelt stetig erweitert und um neue Attraktionen ergänzt. Betrug ihre Größe zu Beginn noch etwa einen Hektar, so können sich die Gäste mittlerweile auf eine fast doppelt so große Erlebnisfläche freuen. Und fast jedes Jahr kommen neue spannende Stationen und Angebote dazu.

Auch die zuletzt neu entstandenen Elfenwiese mit Trollschatzplatz, Riesenmurmelbahn und Wiesenwunderblume erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit bei Groß und Klein.

Im vergangenen Jahr entstand die Idee, mit übergroßen Kaleidoskopen sowohl Kindheitserinnerungen bei Erwachsenen zu wecken als auch Kinder zum Staunen zu bringen. „Nach längerem Tüfteln mit der Saalfelder Firma „Bauwerk 13“ haben wir dann den „Karfunkeldom“ entworfen und errichtet“, so Yvonne Wagner von den Saalfelder Feengrotten.

Kaleidoskop bedeutet so viel wie „Schöne Formen sehen“ und Karfunkel ist ein alter Ausdruck für rote Edelsteine wie Granat oder Rubin.

Die sieben am Dom angebrachten Riesenkaleidoskope schaffen Raum für Illusionen und Träumereien, denn die mehrfachen Spiegelungen der bunten Steinchen im Inneren lassen wechselnde geometrische Bilder und Muster entstehen.

Für alle, die vom Abenteuerwald nicht genug bekommen können, gibt es für 80,00 Euro die attraktive Saisonkarte. Diese ermöglicht dem Inhaber und einem Begleiter der Wahl (Mama, Papa, Oma, Onkel etc.) den Besuch innerhalb von 12 Monaten so oft wie möglich.

Informationen und Reservierungen:

Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Firmenkontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550418

presse@feengrotten.de

http://www.feengrotten.de

Pressekontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Anna Querengässer

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550410

presse@feengrotten.de

http://www.feengrotten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.