Bei den folgenden Buchtipps können die jungen Leser das Buch mit der eigenen Vorstellungskraft mitgestalten und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Juna

Juna ist ein Drachenmädchen, das dich in die Welt der Tiere mitnimmt. Lerne die neuen Freunde von Juna kennen, wie zum Beispiel die Eule, den Maulwurf, ein Seepferdchen, den kleinen Elefanten und sogar einen Gorilla. Löse kleine Rätselaufgaben rund ums Thema Tiere, und wenn du Lust hast, kannst du das Buch farblich so gestalten, wie es dir gefällt.

ISBN-10: 3748583605

ISBN-13: 978-3748583608

Neue Abenteuer mit Neopomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-10: 3749454280

ISBN-13: 978-3749454280

Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.

ISBN-10: 3735790720

ISBN-13: 978-3735790729

Das Buch mit der eigenen Vorstellungskraft mitgestalten

Bei den folgenden Buchtipps können die jungen Leser das Buch mit der eigenen Fantasie mitgestalten und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Juna

Juna ist ein Drachenmädchen, das dich in die Welt der Tiere mitnimmt. Lerne die neuen Freunde von Juna kennen, wie zum Beispiel die Eule, den Maulwurf, ein Seepferdchen, den kleinen Elefanten und sogar einen Gorilla. Löse kleine Rätselaufgaben rund ums Thema Tiere, und wenn du Lust hast, kannst du das Buch farblich so gestalten, wie es dir gefällt.

ISBN-10: 3748583605

ISBN-13: 978-3748583608

Neue Abenteuer mit Neopomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-10: 3749454280

ISBN-13: 978-3749454280

Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.

ISBN-10: 3735790720

ISBN-13: 978-3735790729

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://lesenmachtgluecklich.jimdofree.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/

https://pixabay.com/de/users/BrittaKummer-6894213/