Das beste Konzept entscheidet!

tpi Media gewinnt den Preis für das beste Webseiten-Konzept und erzielt bemerkenswerten Erfolg im SEO-Contest 2023

Im SEO-Contest 2023 trat die tpi Media GmbH mit einer klaren Zielsetzung an, ihre Kompetenz im Bereich Webseitenkonzeption zu präsentieren. Unter den 154 Teilnehmern, darunter die größten und etabliertesten Agenturen aus dem DACH-Raum, sowie große Inhouse SO-Abteilungen DM und Bauhaus, erreichte tpi Media einen respektablen vierten Platz. Die strategische Herangehensweise von der Webdesign Agentur und die Nutzung einer neu registrierten Domain erwiesen sich als erfolgsversprechend. Ihr Content-Konzept, das erfolgreich auf allen relevanten Kanälen verbreitet wurde, wurde mit dem Preis für das beste Content-Konzept ausgezeichnet. Die Leistung jungen Agentur manifestierte sich in einer überzeugenden Präsentation, die die Aufmerksamkeit der Konkurrenz auf sich zog. Mit einer klaren Vision und einer strategischen Umsetzung präsentierte die Webdesign Agentur ihre Marke überzeugend und erzielte positive Resonanz bei der Juri. Dieser Erfolg im SEO-Contest 2023 etablierte tpi Media nochmals aufstrebende Kraft im Bereich Webseitenkonzepte & digitaler Vermarktung und festigte so ihre Position in den Top-Rängen der Teilnehmenden. Ihre Fähigkeit, eine gezielte Strategie mit kreativen Ansätzen zu verbinden und die Herausforderungen der digitalen Welt erfolgreich zu meistern, wird durch diesen Wettbewerbserfolg untermauert.

Doch wer ist eigentlich tpi Media?

tpi Media ist eine wegweisende Webdesign Agentur mit anschaulicher Expertise in den Bereichen Webentwicklung & Webdesign. Im Bereich Webentwicklung sind sie mit Fokus auf Entwicklung hochwertiger Webanwendungen sowie der Umsetzung von barrierefreien Webseiten auf dem Überholkurs. Ihre Lösungen zeichnen sich dabei durch Effizienz, Flexibilität und ein hohes Maß an technischer Kompetenz aus.

Zudem überzeugt die Agentur als Spezialist für Webdesign mit Customer-Journey-Orientierten Konzepten in UX/UI Design. Ihre Websites sind standardgemäß in Responsive Design gestaltet, was die Frage über das Endgerät redundant macht. Die Webseitenkonzeption von tpi Media zeichnet sich dabei durch eine ganzheitliche und zielgerichtete Gestaltung mit Fokus auf eine effektive Kundenansprache und Conversionoptimierung, aus.

Entdecken Sie die Zukunft des digitalen Erfolgs mit tpi Media – einer jungen Agentur mit beeindruckender Erfolgsgeschichte. Die Webdesign Agentur begleitet kleine, als auch mittlere Unternehmen auf den Weg in die digitale Welt mit Leidenschaft & Fachkompetenz.

Was vor vielen Jahren mit der Idee gute Keyworddomains in Businessmodelle zu wandeln begann, ebnete den Weg der Agentur. So machte tpi Media erste Erfahrungen in eigenen Projekten und baute ihre Infrastruktur auf.

Heute profitieren sie von genau diesen Erfahrungen und geben diese an ihre Kunden weiter. Sie entwickeln mit Spaß am Detail neue Ideen für die breiten Geschäftsmodelle der Auftraggebenden und freuen sich auf stetig neue Herausforderungen!

