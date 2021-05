Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde öffnet am 17. Mai wieder seine Türen

Das elegante Hotel direkt an der Strandpromenade von Travemünde freut sich nach sieben Monaten endlich wieder seine Gäste zu begrüßen.

München/ Travemünde, 14. Mai 2021. Eine entspannte Auszeit nach einem ereignisreichen Tag an der Ostsee, ein erfrischender Aperitif an der Seven C”s Bar gefolgt von einem stilvollen Dinner mit Meerblick im Restaurant Holstein”s und die Behaglichkeit eines Wohlfühlzimmers. All dies können Gäste ab dem 17. Mai 2021 im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde endlich wieder genießen.

“Nach sieben langen Monaten des Stillstandes können wir es fast nicht mehr erwarten, bis sich unser Hotel wieder mit Leben füllt. Wir haben alle Vorkehrungen für die Sicherheit unserer Gäste getroffen und zusätzlich noch gemeinsam mit der Johanniter-Unfall-Hilfe ein Testzentrum errichtet, in dem die Möglichkeit besteht, kostenlose Antigen-Schnelltests durchzuführen”, freut sich Kay Plesse, Hoteldirektor des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde, auf den Re-Start. Laut aktueller Vorschriften müssen Gäste bei Ankunft einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Danach muss nach jeweils 72 Stunden ein erneuter Schnelltest erfolgen. Für einen Besuch der Innengastronomie ist ein Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, erforderlich.

5 für 4 Übernachtungen: ein Urlaubstag geschenkt

Für Urlaubshungrige, die sich nach einer Auszeit in elegantem Ambiente direkt am Meer, garniert mit einer frischen Brise Ostsee sehnen, hält das luxuriöse Traditionshotel im Seebad Travemünde ein attraktives Angebot bereit: Fünf Tage schlafen und genießen, aber nur vier bezahlen! Als Bonus ist im Preis ab 408 EUR pro Person im Doppelzimmer das Wohlfühlpaket mit Frühstück, fünf alkoholfreien Getränken aus der Minibar, gratis WLAN im Zimmer sowie weiteren Extras bereits inkludiert. Gäste, die ihre Seele baumeln und sich rundum verwöhnen lassen möchten, profitieren zudem von einem 15-prozentigen Nachlass auf Beauty-Anwendungen im ATLANTIC Beauty & Spa. Mit der Wiedereröffnung steht der Wellnessbereich mit Innenpool, Saunen und Dampfbädern auf Grund der Landesverordnung von Schleswig-Holstein, noch nicht zur Verfügung. Das Angebot ist auf Anfrage und Verfügbarkeit buchbar, ausgenommen sind Feiertage.

Ab 17. Mai genießen mit Aussicht

Hausgemachte norddeutsche und internationale Spezialitäten – modern und überraschend interpretiert – genießt man von der weitläufigen Terrasse des Restaurant Holstein”s mit Blick über die Ostsee. Saisonale und regionale Produkte, möglichst von lokalen Erzeugern, spielen in der Küche eine Hauptrolle – neben fangfrischem Ostseefisch, auch Wild aus heimischen Wäldern oder regionale Klassiker von Holsteiner Rind bis Grünkohl.

Über ATLANTIC Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der “Sieben Türme”.

