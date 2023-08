Jochen Blöcher gibt Aufschluss darüber, welche Herausforderungen Unternehmen durch das Arbeitsschutzkontrollgesetz zu stemmen haben.

Mit dem „Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz“ (kurz Arbeitsschutzkontrollgesetz oder ArbSchKG) ist bereits am 01.01.2021 ein Gesetz in Kraft getreten, dass der Stärkung des Vollzugs und der Überwachung des Arbeitsschutzes in Deutschland dient, aber dabei auch Unternehmen vor neue Herausforderungen stellt. Hier eine kurze Übersicht der Inhalte:

– Das Arbeitsschutzkontrollgesetz soll die Überwachungs- und Beratungstätigkeit der Aufsichtsbehörden und die allgemeinen Arbeitsbedingungen verbessern.

– Einführung einer Mindestbesichtigungsquote in Höhe von 5 % der Unternehmen im jeweiligen Bundesland pro Jahr (mit Übergangsregelung bis Ende 2025).

– Verpflichtung zum Datenaustausch zwischen Landesbehörden und Unfallversicherungsträgern.

– Erhöhung der proaktiven Überwachung der Arbeitsschutzbehörden durch Berücksichtigung des Gefährdungspotenzials bei der Auswahl der zu besichtigenden Betriebe.

– Die mit der Überwachung beauftragten Personen dürfen PSA und Arbeitsmittel prüfen, Unterlagen einsehen, Messungen durchführen usw.

– Der Höchstbetrag des Bußgeldes wird auf 30.000 EUR angehoben.

Unternehmen müssen sich demnach darauf einstellen, künftig häufiger kontrolliert zu werden – was zusammen mit dem Datenaustausch der Landesbehörden und Unfallversicherungsträger zu einer Steigerung der Sicherheit für die Mitarbeitenden führen wird.

Die beste Vorbereitung dafür ist ein funktionierendes HSE-Management-System

und unseren Beratungsleistungen sind Sie auf der sicheren Seite! Informieren Sie sich unter

https://www.bloecher.net/.

Im Jahr 2000 legte Jochen Blöcher den Grundstein für sein heutiges Unternehmen. Als Einzelunternehmer gründete er sein kleines Systemhaus mit den Schwerpunkten Netzwerkbetreuung, Schulungen im Bereich Netzwerk, Anwendung, Excel, PowerPoint, Entwicklung von individueller Software, Gerätewartung etc.. Seitdem hat sich viel getan. Heute sind für die rein inhabergeführte Jochen Blöcher GmbH über 80 Mitarbeitende tätig, die sich rund um das Thema Softwareentwicklung, Support, Vertrieb, Beratung, Einführung der HSE-Lösung eplas und den damit verbundenen Leistungen kümmern.

Für die blöcher cooperation ist es wichtig, alles durch die eigenen Mitarbeitenden abbilden zu können. Das heißt, alle Leistungen und jedes Produkt werden durch sie hergestellt. Darauf sind sie stolz und sehen und schätzen die Besonderheiten ihrer Mitarbeitenden.

