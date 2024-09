DANKE dafür, dass TTPCG® uns zu glücklichen Menschen machte

Meran, 21.09.2024 – Mein Name ist Josef Kofler. Seit Juli 2023 bin ich tätig als TTPCG ® Franchisenehmer. Eine meiner Interessentinnen aus Glorenza, die ich natürlich zum Nutzer der Dienste des TTPCG DATING SERVICES ® machte, stellte mir die Frage, ob mein Franchisegeber Menschen glücklich machen kann. Darüber nachgedacht, veranlasste die Frage von Luciana aus Glorenza, einer kleinen Stadt im Vinschgau an der oberen Etsch, mich selbst mit diesem Pressebericht meinem Franchisegeber TTPCG® Danke zu sagen, weil mich das Unternehmen gleich in doppelter Hinsicht glücklich machte.

TTPCG DATING SERVICES ® brachte mir meine Liebe und Wohlstand

Obwohl ich als Verkaufsfahrer meist Kundinnen besuchte, war ich Single. Meine Freunde nennen mich liebevoll Jo, weil ich ein umgänglicher, freundlicher Mensch von Jugend an bin. Als Single auf meiner Suche nach der Liebe meines Lebens war ich Nutzer von 2 Singlebörsen, was mir nur Enttäuschungen einbrachte. Matteo, einer meiner Schulkameraden, fand seine heutige Frau über eine Partnervermittlung. Also warum nicht mal informieren lassen, so dachte ich mir, informieren kostet ja nur meine Zeit. Was mir die Beraterin auf ihrem Laptop zeigte, faszinierte mich und es funktionierte. Meine Lebensgefährtin Romina kommt aus Lana und wurde dank TTPCG® zu meiner grossen Liebe. Übrigens ist auch Lana immer einen Urlaub wert. Lana befindet sich im Burggrafenamt im Etschtal, genauer am südwestlichen Rand des Meraner Talkessels am Ausgang des Ultentals. Meine grosse Liebe Romina wurde meine Ehefrau.

Jobportal Südtirol mit einer Anzeige machte mich auch beruflich glücklich

Durch einen Zufall stiess ich auf das Jobportal Südtirol. Da sich TTPCG® durch meine Romina sehr angenehm in die Festplatte meines Gedächtnisses einbrannte, sprang mir eine Anzeige ins Auge; dass TTPCG® für die schönste Region der Welt Alto Adige einen Lizenznehmer als Berater sucht. So wurde ich vor gut einem Jahr Franchisenehmer der TTPCG®. Hätte ich gewusst, welch ein toller Job es ist, Berater bei TTPCG ® zu sein, hätte ich den Wechsel vom Verkaufsfahrer im Lebensmittelbereich zu TTPCG ® schon viel früher vollzogen. Mein Einkommen hat sich vervielfacht und einsamen Singles zum oftmals lange erträumten Glück der Zweisamkeit zu verhelfen, macht mich selbst immer glücklicher und zufriedener. Meine Frau unterstützt mich, trifft Terminabsprachen mit Interessenten zur Beratung und gewann selbst einige junge Männer als unsere Kunden.

Berater im TTPCG® Team ist echt ein toller Job

Auf unser gemeinsames Weihnachtsgeschenk 2024, ein tolles Auto, der Markenname beginnt mit einem M, freuen wir uns diebisch. Da in unseren südtiroler Adern italienisches Blut fliesst, bedeutet das M keine deutsche Nobelmarke, sondern bei unserem Weihnachtgeschenk handelt es sich um einen Maserati Levante in unserer Traumfarbe Blu Passione. Heute rief vor wenigen Minuten Luciana an und berichtete, dass ihr 2. aktive Kontakt bei ihr Herzklopfen auslöste. Mein Fazit: als Dating Services machen wir Franchisepartner im Team des TTPCG DATING SERVICES ® Singles auf Partnersuche sehr glücklich und als Franchisegeber macht TTPCG® Jobsucher, die zuhören können und Menschen auf Partnersuche ihr offenes Ohr leihen können, in jeder Hinsicht glücklich. Es verwundert nicht, dass die Nachfrage der immer mehr werdenden Singles nach unserer Dienstleistung seit Jahren immer stärker ansteigt. Für uns Franchisenehmer bedeutet dies, sich über eine sichere Existenz freuen zu dürfen.

Sie haben einen Pressebericht des TTPCG ® Franchisenehmer Josef Kofler gelesen. Vielen Dank dafür. Der Bericht erschien zuerst in italienischer Sprache. © 2024 RIVISTA LE PERSONA AIUTANO LE PERSONA. Deutschsprachige Übersetzung von Gigliola Esposito.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431



https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431



https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.