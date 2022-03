Daniel Schröder hält Michelin-Stern im KUNO 1408

Seit über zwei Jahren ist Daniel Schröder Küchenchef im KUNO 1408 im Hotel Rebstock

in Würzburg. Seine fränkische Küche mit französischem Einschlag wird seither von

Restaurantgästen aus ganz Deutschland geschätzt und nun zum zweiten Mal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Damit zeigt sich, dass der gebürtige Thüringer es

erfolgreich geschafft hat, eine neue Institution in Würzburg zu schaffen.

Würzburg, März 2022. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir den Michelin-Stern auch

dieses Jahr bekommen haben. Es ist ein Zeichen für mich und das ganze Team, dass wir

auf dem richtigen Weg sind. Für uns ist der Stern die Kirsche auf der Sahne. In erster Linie

kochen wir für unsere Gäste, aber eine solche Auszeichnung ist natürlich eine tolle

Bestätigung, die uns stolz macht“,sagt Daniel Schröder. Die Küche im KUNO 1408 zeichnet

sich durch moderne Gerichte mit einem klassischen Einfluss aus, dabei ist für Daniel

Schröder die stetige Weiterentwicklung wichtig. „Wir haben unsere Küche im letzten Jahr

deutlich verfeinert und probieren noch mehr aus, beispielsweise durch Fermentieren.

Unsere Küche ist definitiv leichter geworden. Trotzdem bleiben wir unserem Stil treu und

bringen in alle Ideen die französischen Wurzeln ein“, so der junge Sternekoch.

Sternewürdige Menüs

Im KUNO 1408 kommen nur Produkte von bester Qualität in die Küche. Von Rinderfilet

für Tatar über Skrei und Hummer setzt Schröder verschiedene Akzente harmonisch in

Szene. Besonders beliebt ist aktuell das Kalbsbries mit Mandel, Blumenkohl und Kakao,

der das Gericht durch eine leicht bittere Note abrundet. „Auch zu unserem vegetarischen

Gang, Sellerie mit Apfel und Liebstöckel, bekommen wir besonders positive

Rückmeldungen“, so Daniel Schröder. Die Menüs werden von ausgewählten regionalen

und internationalen Weinen begleitet, der zuvorkommende und individuelle Service

komplettiert das Erlebnis.

Das KUNO 1408

Das Sternerestaurant verdankt seinen Namen dem ersten urkundlich erwähnten Besitzer

des Hofes zum Rebstock. Den Gastraum hat die Architektin Dena Rawle eingerichtet, in

zwei offenen Bereichen dominieren warme Naturtöne, ergänzt von einem Mix aus edlen

Stoffen und Holzelementen. Für Gemütlichkeit sorgt ein Kamin, der von Oktober bis April

befeuert wird. Die beiden Gasträume werden durch eine Kerzenwand getrennt, so

entsteht eine stilvolle Lichtstimmung im Raum.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rebstock.com

Im Zentrum von Würzburg, umgeben von Weinbergen und historischen Baudenkmälern liegt das Best Western Premier Hotel Rebstock. Hinter der Rokoko-Fassade des Haupthauses erwartet die Gäste ein persönlicher Familienbetrieb mit authentischem und herzlichem Service, der ein Zuhause weg von zu Hause bietet. Seit 2019 ergänzt der hochmoderne Neubau Hof Engelgarten, der auf dem ehemaligen Grundstück des benachbarten Franziskanerklosters errichtet wurde, das Angebot des geschichtsträchtigen Hauses. Die 54

Zimmer und Suiten spiegeln mit ihrer stilvollen Einrichtung die Historie und den gleichzeitig modernen Geist des Hauses wider. Ausgestattet mit hochwertigen Designer-Möbeln bieten sie einen Ort zum Wohlfühlen, die hauseigene Tiefgarage und großflächige Tagungsräume mit modernster Technik komplettieren das Angebot. Im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Kuno 1408 steht Daniel Schröder als Küchenchef am Herd und verleiht der französischen Küche eine fränkische Note.

