Damit der Stromausfall nicht zur Vollbremsung wird

GS Yuasa bietet Erste-Hilfe für die Stromversorgung

Krefeld, 7. November 2023 – Server gewährleisten weltweit permanenten Datenfluss. Automatisierte und computergesteuerte Sicherheitssysteme überwachen und schützen unser Umfeld und uns selbst. Wohnhäuser sorgen quasi in Eigenregie für ein Wohlfühl-Raumklima und verhindern Einbrüche. Damit Technik lückenlos funktioniert, ist sie auf eine stabile Energieversorgung angewiesen, selbst wenn der Strom ausfällt. USV- und Notstromanlagen sind dann die Lösung – allerdings nur mit einem qualitativ hochwertigen Backup-Sicherheitsnetz auf Batteriebasis. GS Yuasa, einer der weltweit führenden Hersteller für Batterien, trägt mit der Expertise langjähriger Erfahrung entscheidend zu unterbrechungsfreier und hochzuverlässiger Stromversorgung bei.

Sicherheits-Anlagen sind nur so gut wie ihre Batterien

An dunklen Herbstnachmittagen hat eine allseits gefürchtete Zunft Hochsaison: Einbrecher freuen sich diebisch, wenn das Sicherheitssystem samt Beleuchtung und Alarmvorrichtung ausfällt. Besonders hässlich ist auch die Vorstellung, dass das eigene Kind allein und womöglich für längere Zeit vor dem Haus in der Kälte steht, weil das Tastenfeld der Schließanlage stromlos und der eingetippte Türöffnungscode somit wirkungslos ist.

Damit Brand- und Rauchmeldeanlagen zuverlässig und rechtzeitig Gefahren wahrnehmen und melden, darf ihre Stromversorgung nicht unterbrochen werden. Sicherheits- bzw systemrelevante Technik ist daher immer mit einer Backup-Lösung durch Batterien ausgestattet. Neben Langlebigkeit müssen diese Batterien vor allem zuverlässige Leistung im entscheidenden Moment liefern.

Mit den Batteriebaureihen NP VRLA (6V und 12V, 1,2 – 65Ah) mit VdS-Zulassung für den Einsatz in Alarm- und Brandmeldeanlagen, NPL VRLA (6V und 12V, 24 -130 Ah) und RE VRLA (12V, 5 – 12Ah) sorgt GS Yuasa unter anderem bei Alarm- und Sicherheitstechnik, sowie Rauch- und Brandmeldesystemen für eine stabile Energieversorgung.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): Retter in der Not für Beleuchtung & Co

Bei plötzlicher und völliger Dunkelheit würde man nicht aus einem fremden Gebäude heraus finden. In einem stehengebliebenen Aufzug lässt es sich mit Licht auch leichter auf die Befreiung warten. Wenn Server schlagartig stromlos werden, brechen möglicherweise lebenswichtige Verbindungen ab und wertvolle Daten könnten unwiederbringlich verloren gehen. USV-Anlagen überbrücken bei einem Energieausfall die Zeit, bis sich die Ersatzstromquelle zuschaltet, und gewährleisten so deren ununterbrochene Energieversorgung. Sie regulieren auch Stromschwankungen im Netz und schützen empfindliche Verbraucher vor Überspannung.

Die benötigte Energie beziehen USV-Anlagen aus speziellen Batterien. Diese müssen hohe Ansprüche an Stabilität erfüllen, jederzeit sofortige Leistung liefern und auch lange Standby-Phasen ohne Leistungsverlust verkraften. Entsprechend wichtig ist hierbei die Wahl von Qualitätsbatterien, wie sie GS YUASA zum Beispiel mit der Lithium-Ionen-Batterie-Reihe mit LIM30HL und LIM50EL (bis zu 11.000 Zyklen bei 100 % Entladetiefe, hohe Lade- und Entladeleistung bis zu Strömen von 600A, integriertes Batterie-Monitoring (LIM50EL)), oder den Blei-Säure-Batterien SW280 VRLA oder SWL VRLA (12V bzw. 6V, Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer und schnelle Erholung bei Tiefenentladung) führt.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Raphael Eckert

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa