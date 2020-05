Damenschuhe Übergrößen – die schönsten Modelle bei schuhplus in Kaltenkirchen entdecken

Für jeden Anlass die richtigen Schuhe für Frauen mit großen Füßen

Mode- und qualitätsbewusste Damen mit den Schuhgrößen 42 bis 46 finden bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park stylische Modelle in großen Größen in allen erdenklichen Formen, Farben und Designs. Wer sonst aufgrund der geringen Auswahl Probleme beim Schuhkauf hat, ist bei schuhplus also hervorragend aufgehoben. Das passende Paar lässt sich schnell und unkompliziert mithilfe der kompetenten Mitarbeiter im Shop finden.

Damenschuhe Übergrößen in diversen Ausführungen

Kundinnen können beispielsweise zwischen Ballerinas, Sneakern, High Heels, Outdoorschuhen, Clogs und Hausschuhen und vielen anderen Schuharten wählen. Vor allem modische und zeitgemäße Schuhe sind für Damen mit großen Füßen häufig schwer zu finden. Deswegen bietet schuhplus im Ohland-Park eine riesige Auswahl an coolen Trendmodellen. Dazu gehören beispielsweise die vielen farbenfrohen Gummistiefel, die mit ihren leuchtenden Neonfarben oder bunten Mustern sofort ins Auge stechen. Sie peppen auch schlichte Outfits im Handumdrehen auf. Sehr lässig präsentieren sich die Mokassins aus dem schuhplus Shop in Kaltenkirchen. Diese Modelle passen hervorragend zu einer Leggins und einem extralangen Flanellhemd. Damen, die Lust auf den angesagten Wild West Look haben, finden auch jede Menge stylischer Cowboyboots. Manche davon sind mit detailreichen Stickereien verziert. Ein Jeansrock und eine Bluse mit Paisley-Muster machen den Look komplett. Richtig ausgefallen zeigen sich die Overknee-Stiefel mit den glänzenden Lackoberflächen. Diese Modelle sind die perfekten Damen Schuhe Übergrößen für einen coolen Party Look. Falls es offene Fragen zu den Damenschuhen in Übergröße gibt, steht das Team von schuhplus im Kaltenkirchener Ohland-Park beratend zur Verfügung und hilft gerne bei der Entscheidungsfindung.

Stylische Damenschuhe Übergrößen für verschiedene Anlässe

Bei schuhplus in Schleswig-Holstein können Frauen mit großen Füßen geeignete Schuhe für nahezu jede Lebenssituation kaufen. Klassische Ballerinas oder Pumps sind beispielsweise die idealen Kombinationspartner für ein seriöses Businessoutfit, während bunte Sneakers und coole Schnürboots für urbane Trendlooks wie gemacht sind. Auf einer Hochzeit oder bei einem Firmenfest können Damen mit großen Füßen hingegen zu einem Paar High Heels greifen oder sich mit eleganten Slippern zeigen und diese zu einem Hosenanzug kombinieren. Für angehende Bräute stellt der Shop sogar eine Reihe von traumhaften Brautschuhen bereit, die mit romantisch verspielten und sehr edlen Designs überzeugen können. Hinzu kommen jede Menge wetterfeste Schuhe, wie zum Beispiel die farbenfrohen Gummistiefel oder die robusten Outdoormodelle.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

