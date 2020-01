Damenschuhe Übergröße 45 bei schuhplus in Kaltenkirchen

Übergrößenhändler im Ohland-Park bietet einzigartiges Sortiment

Wer Schuhgröße 45 trägt und nach hochwertigen Damenschuhen sucht – die nicht nur passen, sondern auch optischen Anforderungen gerecht werden – ist bei schuhplus genau richtig. Der Übergrößenhändler aus Kaltenkirchen bietet Damen in jeder Altersklasse und mit jedem modischen Geschmack die passenden Modelle in der Schuhgröße 45. Von elegant über sportiv bis hin zu lässig und ausgefallen. In der Filiale von

schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Kaltenkirchen im Ohland-Park ist die Vielfalt an Damenschuhe Übergröße 45 überwältigend und vielfältig.

Elegante Damenschuhe Übergröße 45

Im schuhplus-Shop in Kaltenkirchen können die Damen sich auf traumhafte High Heels, feminine Ballerinas und jede Menge Stiefeletten mit und ohne Absätze freuen. Diese eleganten Schuhe eignen sich als Begleiter zu den verschiedensten Anlässen, wie zum Beispiel einem Club-Besuch, einer Firmenfeier oder einfach nur einem Treffen mit Freunden. Auch auf den schönsten Tag des Lebens ist der Übergrößenhändler im Ohland-Park vorbereitet: Brautschuhe in Größe 45 sind selbstverständlich im Programm.

Klassische Alltagsbegleiter für Büro und Freizeit

Damit man für Alltag und Freizeit perfekt gerüstet ist, präsentiert schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Kaltenkirchen im Ohland-Park eine riesige Auswahl an Boots, Sneakern und Sandalen in Größe 45. Auch Mokassin und Zehentrenner sind in der Kollektion zu finden. Selbst für schlechtes Wetter steht eine beachtliche Auswahl an trendigen Gummistiefeln in coolen Mustern parat. Damenschuhe Übergröße 45 überzeugen nicht nur mit einer hervorragenden Passform. Sie begeistern mit einer erstklassigen Materialqualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schuhe können jederzeit in der Kaltenkirchener schuhplus – Filiale ausgesucht, anprobiert und gekauft werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.