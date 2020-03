Damenschuhe in Übergrößen bei schuhplus in Kaltenkirchen entdecken

Erfahrenes Schuhversandhaus mit hervorragendem Service

Kundinnen, die nach stilvollen Damenschuhen in großen Größen für das nächste Familienfest, den seriösen Bürolook oder das lässige Freizeit-Outfit suchen, werden bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park gleichermaßen fündig. Europas größtes Versandhaus für Damenschuhe Übergrössen bietet Frauen mit den Schuhgrößen 42 bis 46 ein riesiges Sortiment an verschiedenen Modellen. Mit dabei sind jede Menge trendige Schuhe, die einen modischen Look perfekt ergänzen, aber auch sehr praktische und bequeme Paare, die mit einem hohen Grad an Funktionalität überzeugen können. Selbstverständlich zeichnen sich alle Damenschuhe bei schuhplus durch eine erstklassige Materialqualität und eine hervorragende Verarbeitung aus.

schuhplus ist ein Familienbetrieb, der sich seit 16 Jahren damit beschäftigt Schuhe in Übergrößen nach ganz Europa zu verschicken. Die Kundinnen können bequem online bestellen und sich ihre neuen Schuhe in aller Ruhe von zu Hause aussuchen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eines der drei stationären Ladengeschäfte von schuhplus zu besuchen und die Schuhe vor dem Kauf anzuprobieren. Wer online bestellt, kann die Damenschuhe in Übergrößen einfach zu Hause anprobieren und bei Bedarf zurückschicken und gegen eine andere Größe tauschen. Da schuhplus einen blitzschnellen Versand bietet, raubt das auch nicht unnötig viel Zeit. Bestellte Schuhe werden noch am gleichen Tag herausgeschickt und erreichen die Kundinnen so in der Regel innerhalb von ein bis drei Werktagen.

Damenschuhe in Übergrößen von bekannten Marken

Im schuhplus Online Shop finden mode- und qualitätsbewusste Damen Schuhe von Marken, wie Vans, Rieker oder Lacoste, sodass sowohl stilistisch als auch preistechnisch für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ergänzt wird das Sortiment durch Schuhe von der Eigenmarke. Alle Modelle aus dem Shop werden streng nach ihrer Qualität, ihrem Komfort und ihrem Design ausgesucht, sodass am Ende nur hochwertige Schuhe zur Verfügung stehen.

Die passenden Damenschuhe in Übergrößen finden

Der Online Shop von schuhplus ist hervorragend sortiert und nach Kategorien geordnet, sodass die Frauen schnell und unkompliziert das passende Paar für ihre Bedürfnisse finden können. Darüber hinaus bietet schuhplus eine Vielzahl von Filterfunktionen, die die Suche noch einmal erleichtern. Farbe, Größe, Schuhart, Hersteller und sogar Ober- und Innenmaterial können vorab eingeschränkt werden, sodass nur noch relevante Schuhe in der Liste angezeigt werden können.

Extragroße Damenschuhe günstig im Sale kaufen

Wer nur ein schmales Budget hat und trotzdem gerne die hochwertigen Damenschuhe bei schuhplus kaufen möchte, kann im Sale vorbeischauen. Dort werden regelmäßig stark reduzierte Modelle zu kleinen Preisen angeboten. Meist handelt es sich dabei um Schuhe aus der vorangegangenen Saison, sodass es sich manchmal lohnt, schon für das nächste Jahr einzukaufen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

