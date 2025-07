Dagmar Mackett wurde in das EACD-Board berufen

Expertise und Engagement für die Unternehmenskommunikation der DRPGroup

Dagmar Mackett, Vorstandsmitglied bei der internationalen Kommunikationsagentur DRPGroup mit Verantwortung für die Entwicklung der deutschen Niederlassung, ist in das Board der European Association of Communication Directors (EACD) berufen worden. Diese Ernennung unterstreicht ihre herausragende Expertise und ihr Engagement im Bereich der Unternehmenskommunikation.

Dagmar Mackett gilt als erfahrene Führungskraft im Bereich Kommunikation. Sie bringt eine beeindruckende Karriere und umfangreiche Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit, die sich über alle Kommunikationsbereiche erstreckt. Mit einem professionellen Hintergrund im Journalismus und Stationen in Deutschland, Schweden und Großbritannien und Anstellungen in verschiedenen internationalen Agenturen hat sie seit 2009 bei der DRPGroup maßgeblich zur internationalen Expansion und strategischen Ausrichtung des Unternehmens beigetragen. Ihre Fähigkeit, innovative Kommunikationsstrategien zu entwickeln und umzusetzen, hat die DRPGroup zu einem führenden Anbieter im Bereich Content Marketing gemacht.

Als einzige Non-profit-Kommunikationsorganisation in Europa bietet die EACD Kommunikationsprofis eine Plattform, um sich zu vernetzen, die Expertise zu vertiefen und erfolgreiche Praktiken auszutauschen. Mit Dagmar Mackett im Board will die Organisation weiterhin ihre Mission verfolgen, die Kommunikation in Europa zu stärken sowie relevante Standards zu etablieren und zu fördern.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartnerin: Romy Nowak

Telefon: +49 (0)221 / 71 61 230

E-Mail: romy.nowak@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany