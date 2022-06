Dänischer Pop-Export Mads Langer verstärkt Line-Up des Tollwood-Festivals 2022

Mit etlichen Musikpreisen, mehreren Platin-Awards, ausverkauften Konzerten und einer ganzen Reihe großer Radiohits ist es dem charismatischen Dänen MADS LANGER gelungen, sich als einen der größten Solokünstler Dänemarks zu etablieren. Mit seiner warmen Präsenz und gefühlvollen Sensibilität und nicht zuletzt auch besondere Stimmfarbe – nuanciert, aber auch kraftvoll zugleich – vermag es, die Menschenmassen zu begeistern, selbst wenn er reduzierte Unplugged-Sessions spielt.

Derzeit begleitet MADS LANGER die Band Revolverheld als Support-Act auf deren Deutschland-Tour und wird am 25. Juni auch das Line-Up des diesjährigen Tollwood-Festivals verstärken. Das gibt ihm perfekte Gelegenheit, seine neue Single „Double Trouble" (VÖ: 24.6.22) dem deutschen Publikum live zu präsentieren. MADS LANGER sagt: „Es ist immer wahnsinnig aufregend zu sehen, wie die Leute das annehmen, wofür man so viele Stunden gearbeitet hat. Es ist einfach eine tolle Energie, da rauszugehen und einen Song zu spielen, der mich selbst so begeistert!" Auch im nächsten Frühjahr wird Mads in Deutschland auf Tournee unterwegs sein und dann weitere neue Tracks im Gepäck haben. Derzeit arbeitet der Singer-/ Songwriter intensiv an einem Album, das sein introspektives Songwriting auf eine noch tiefere Ebene der Verletzlichkeit bringt.

„Double Trouble“ ist ein Song über das Verliebtsein, welches sich bewusst gegen die Perfektionskultur richtet und in einem coolen, neuen Pop-Sound daherkommt. Mit dem Wort-Spiel „Double Trouble´ verleiht er dem „Zusammen Unvollkommen-Sein“ eine neue und überaus erfrischende Perspektive.

2022 – MADS LANGER Live support Revolverheld

25.06.2022 München – Tollwood Open Air

08.07.2022 Saarbrücken – Open Air Vorplatz der Kongresshalle

09.07.2022 Osterode – Live am Harz

30.07.2022 Schwerin – Freilichtbühne

20.08.2022 Hövelhof – Senne Open Air

25.08.2022 Bochum – Zeltfestival Ruhr

09.09.2022 Frankenthal – Strandbad Open Air

Weitere Infos zu MADS LANGER: https://madslanger.com

Bildquelle: (c) Alex Høgh Andersen