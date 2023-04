Dad-Domains: Wenn Vati die Zielgruppe ist…

Die Dad-Domain ist die optimale Domain für Organisationen und Firmen, die Väter oder Eltern als Zielgruppe haben.

Google Registry schreibt über die neuen Dad-Domains:

„Die Domain.dad ist eine sichere Domain für Väter. Egal, ob Sie ein Vater sind, der einen Blog starten möchte, oder jemand, der Wertschätzung für die Vaterfiguren in seinem Leben zeigt, .dad ist der Ort für vaterschaftsbezogene Inhalte.“

Google Registry präzisiert:

„The proposed gTLD will provide the marketplace with direct association to the term, ‚dad‘. The mission of this gTLD, .dad, is to create a premiere online destination where registrants can offer and users can gain access to ideas, products, services and information about fathers and fatherhood.“

Die Dad-Domain ist ein sicherer Namensraum, was bedeutet, daß https für alle Webseiten unter .cad erforderlich ist. Sie können zwar eine Dad-Domain auch kaufen und die Dad-Domain parken, aber sie funktioniert in einem Browser nur mit SSL Verschlüsselung.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/dad-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/dad-domain.html (English)

