CyberLink Vivid AI App: KI-Bilderwelten auf dem Smartphone

Taipeh, Taiwan — 5. September 2023 — CyberLink Corp. (5203.TW) stellt die neue KI-Bild-Generator und -Verwandlungs App Vivid AI vor. Die App adressiert junge, Lifestyle- und Social Media-affine User, die ihre Bilder kunstvoll erstellen, optimieren oder in ganz andere Farbwelten, Styles oder Avatare verwandeln wollen. Die App Vivid AI ist ab sofort verfügbar für Android und iOS über Google Play Store sowie Apple App Store.

Szenenwechsel

Neben dem Kreieren von neuen Bildern über den KI-Bild-Generator, können Motive über die Funktion KI Szene in verschiedene Szenarien wie Sunset, Lego oder Vector verwandelt werden. Die Bilder vom Strandtag oder vom Shopping in der Stadt erhalten damit eine ganz andere Dimension und werden zu stylischen Hinguckern auf Instagram.

Style-Check

Welcher Look zur neuen Frisur? Welches Outfit passt zum aktuellen Makeup? Einfach verschiedene Styles ausprobieren mit Vivid AI und über die Funktion KI Fashion. In der App können verschiedenste Kleider, Jacken, Shirts, Strickpullover sowie Accessoires ausgewählt und digital anprobiert werden. Dazu bietet Vivid AI App trendige und komplette Style-Kategorien wie Summer- oder One Tone-Looks an.

KI Avatare

Die Verwandlung wird perfekt mit dem KI Avatar Tool der App, mit dem einzigartige Portraits entstehen. Von weichgezeichneten Bildgestaltungen über Comic-Stile für eine Verwandlung in Superhelden oder Feen wird jedes Aussehen möglich.

Background change

Das Selfie ist perfekt, aber der Hintergrund gefällt nicht? Kein Problem für die KI-Tools der App, denn hier kann über das AI Background Tool der direkte Bildhintergrund sowie der ganze Himmel verändert und getauscht werden. Je nachdem in welche Stimmung die Szene verwandelt werden soll, können die gewünschten Effekte ins Bild geladen werden.

Versionen und Preise

Die Vivid AI App ist ab sofort kostenlos verfügbar für Android (Version 8.0 und höher) sowie iOS (Version 15.0 und höher) über Google Play sowie App Store. Im Testzeitraum von 3 Tagen sind alle KI-Funktionen umfänglich nutzbar. Anschließend kann ein Jahres-Abo für € 34,99 oder nur ein Wochen-Abo für € 7,99 abgeschlossen werden, jeweils verbunden mit In-App-Käufen ab € 1,99.