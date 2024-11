Cybereason und Trustwave fusionieren zu globalem MDR Power-Haus

Durch den strategischen Zusammenschluss entsteht ein erweitertes Cybersicherheitsportfolio für MDR, EDR, Offensive Security, DFIR und Threat Intelligence.

Cybereason, ein führendes Unternehmen im Bereich Endpoint Detection and Response (EDR), und Trustwave, Marktführer im Bereich Cybersecurity und Managed Security Services, geben den erfolgreichen Abschluss ihrer Fusion bekannt. Damit einher geht die umfassende Erweiterung des gemeinsamen Angebots an Cybersicherheitslösungen, um der sich rasch verändernden Bedrohungslandschaft immer einen Schritt voraus zu sein.

Mit SoftBank als Mehrheitsinvestor vereint diese strategische Partnerschaft marktführende Kompetenzen in den Bereichen Managed Detection and Response (MDR), EDR, Offensive Security, Security Research, Digital Forensics and Incident Response (DFIR) sowie Elite Threat Intelligence Services. Die beiden Unternehmen werden unabhängig voneinander agieren, aber im Rahmen von Value Added Services (VAS) strategisch zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Marktpräsenz auszubauen und den Kunden einen noch größeren Mehrwert im Bereich Cybersicherheit zu bieten.

Der Zusammenschluss von Trustwave und Cybereason ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach umfassenden und integrierten Cybersicherheitslösungen, um der immer komplexer werdenden Bedrohungslandschaft Stand zu halten. Durch die Kombination ihrer Stärken in den Bereichen Managed Security Services, Offensive Security, DFIR und Cybersecurity Consulting sind beide Unternehmen bestens positioniert, um ihre Kunden dabei zu unterstützen, neuen Risiken einen Schritt voraus zu sein. Außerdem optimieren sie deren heutige und zukünftige Technologieinvestitionen.

„Diese Fusion markiert eine interessante Entwicklung in der Cybersicherheitsbranche. Da sich die Cybersicherheitslandschaft ständig weiterentwickelt, suchen Unternehmen nach umfassenderen Lösungen, die Technologie, Dienstleistungen, Künstliche Intelligenz und menschliches Fachwissen kombinieren – immer mit dem Ziel, Bedrohungsakteure daran zu hindern, Schaden anzurichten. Die neue Partnerschaft verbessert unsere gemeinsamen Fähigkeiten in den Bereichen MDR, Offensive Security, DFIR und Cybersecurity Consulting. So können wir unseren Kunden weltweit sowie unseren Partnern in der Versicherungs- und Rechtsbranche einen Mehrwert bieten.“ – Eric Gan, Präsident und CEO von Cybereason und ehemaliger Executive Vice President von SoftBank

Gemeinsam werden die beiden Unternehmen die weitreichende Marktpräsenz von Trustwave in Nord- und Südamerika, Großbritannien, Australien, im Nahen Osten und im öffentlichen Sektor sowie die etablierte Position von Cybereason in Japan und deren starke Verankerung in Kontinentaleuropa nutzen. Trustwave und Cybereason ergänzen sich somit in ihrer globalen Kompetenz und bieten eine umfassende Palette an Lösungen, die den jeweiligen Marktanforderungen gerecht werden.

„Der Zusammenschluss mit Cybereason ist ein strategischer Schritt, um unseren Kunden in allen Marktsegmenten ein dynamischeres und umfassenderes Cybersicherheitsportfolio anzubieten. In der heutigen, sich schnell verändernden Bedrohungslandschaft brauchen Unternehmen einen Partner, der ein weltweites Portfolio an Lösungen anbieten kann. Durch die Kombination unserer Stärken sind Trustwave und Cybereason einzigartig positioniert, um die sich ändernden Anforderungen unserer Kunden zu unterstützen, ihre Technologieinvestitionen zu optimieren und den sich ständig weiterentwickelnden Cyberrisiken einen Schritt voraus zu sein. Durch unsere Zusammenarbeit können wir umfassendere und stärker integrierte Lösungen anbieten, die die Zukunft unserer Kunden sichern.“ – Eric Harmon, CEO von Trustwave

Neben den jeweiligen erweiterten Portfolios bringt der Zusammenschluss folgende Vorteile:

Strategische Investitionen und Innovation: Der Zusammenschluss wird strategische Investitionen in Plattformen und Technologien beschleunigen, die auf bestimmte Marktsegmente und deren Cybersicherheitsanforderungen ausgerichtet sind. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf Künstlicher Intelligenz liegen, um die Effizienz im Cybersicherheitsbereich zu verbessern, Bedrohungen schneller und genauer zu erkennen und zur Optimierung von Ermittlungs- und Reaktionsmaßnahmen.

Marktführende Value Propositions zur Maximierung von Microsoft E5-Investitionen: Der Zusammenschluss stärkt die Rolle von Trustwave, Kunden bei der Integration und Optimierung von Microsoft Security zu unterstützen. Unternehmen werden von den schnellen Fortschritten im Bereich Microsoft Security profitieren und mit einer integrierten Microsoft Security und MDR-Lösung herausragende Ergebnisse erzielen. Zu den fortlaufenden Innovationen bei Microsoft Services gehören die Microsoft Security Accelerators und eine wachsende Palette an MXDR-Angeboten.

Verbesserte MDR-Fähigkeiten: Durch den strategischen Zusammenschluss wird das Angebot für mittelständische Unternehmen mit einer Komplettlösung, die Cybereason als EDR anbietet, weiter ausgebaut. Darüber hinaus werden Kunden in den Segmenten Enterprise, Large Enterprise und Public Sector unabhängig von der gewählten Technologie profitieren.

Complementary Offensive Security: Die Integration der Offensive Security-Maßnahmen von Cybereason und Trustwave, einschließlich Penetrationstests, Red Teaming, Risikobewertungen, Incident Readiness, wird Kunden helfen, die Chancen erfolgreicher Angriffe zu reduzieren.

Umfassendes Angebot an Beratungsleistungen: Unter der Leitung von Branchenveteranen und anerkannten Experten bieten Cybereason und Trustwave eine umfassende Palette von Beratungsleistungen an. Dazu gehören eDiscovery, Cyberberatung und Tabletops, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Marktposition im Cybersicherheitsbereich zu unterstützen.

Verbesserte digitale Forensik & Incident Response: Mit den integrierten DFIR-Ressourcen, den Top-Branchenspezialisten von Cybereason und Trustwave sowie der engen Zusammenarbeit mit Versicherungen und Anwaltskanzleien steht den Kunden im Falle eines Vorfalls ein Partner mit unvergleichlicher Expertise zur Seite.

Elite Threat Intelligence: Fundiertes Wissen und Verständnis über die sich verändernde Bedrohungslandschaft sind von entscheidender Bedeutung. Trustwave SpiderLabs und die Experten von Cybereason werden durch ihr komplementäres Portfolio in der Lage sein, aktuelle Analyseergebnisse über Bedrohungen weltweit bereitzustellen, um so Angriffe besser zu erkennen, zu isolieren und einzudämmen.

Ganzheitliches Produktportfolio: Zusammen sind Trustwave und Cybereason gut im Markt aufgestellt. Ihr Angebot an Sicherheitslösungen umfasst nun auch E-Mail-Sicherheit, Datensicherheit und Core-EDR für ein differenziertes Angebot.

Der derzeitige Trustwave-Eigentümer MC² Security Fund, ein Private-Equity-Fonds der Chertoff Group, einem international anerkannten Sicherheits- und Wachstumsberatungsunternehmen, wird weiterhin als Vertriebspartner und strategischer Berater fungieren.

„Der MC² Security Fund und The Chertoff Group freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Trustwave und die neue Partnerschaft mit Cybereason, um das Wachstum im MDR-Marktsegment weiter zu beschleunigen.“ – Chad Sweet, CEO und Mitbegründer von The Chertoff Group.

Cybereason und Trustwave verbindet die Philosophie, Unternehmen vor zunehmenden Bedrohungen zu schützen. Beide Unternehmen haben es sich zur Aufgabe gemacht, dafür modernste Cybersicherheitslösungen zur Verfügung zu stellen. Durch die Kombination von neuester Threat Intelligence, Künstlicher Intelligenz, gepaart mit menschlichen Fähigkeiten für Detection und Response lassen sich Cybersicherheitsrisiken reduzieren, die Cyberresilienz verbessern und kritische Datenbestände schützen. Gemeinsam sind Cybereason und Trustwave gut positioniert, um von künftigen Markttrends zu profitieren und dem globalen CISO-Markt einen immer größeren Mehrwert zu bieten.

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Cybereason ist ein weltweit führendes Unternehmen für Cybersicherheit. Cybereason bietet Schutz vor Angriffen mit modernsten EDR- und XDR-Technologien sowie branchenweit anerkannte Beratungsdienste, um Unternehmen in jeder Phase eines Cybersicherheitsvorfalls zu unterstützen. Cybereason setzt die besten Technologien auf dem Markt und branchenführende Experten ein, um seine Kunden in die Lage zu versetzen, Cyberbedrohungen in einer sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft zu antizipieren, ihnen zu widerstehen, sich von ihnen zu erholen und sich an sie anzupassen. Cybereason ist ein internationales Unternehmen in Privatbesitz mit Hauptsitz in Kalifornien und Kunden in über 40 Ländern.

