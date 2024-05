Cybereason reagiert auf steigende mobile Bedrohungen mit neuer Threat Defense

Cybereason, führender Anbieter von zukunftsweisenden Cyber-Sicherheitslösungen, kündigt die Verfügbarkeit von Cybereason Mobile Threat Defense, Powered by Zimperium an.

Die explosionsartige Zunahme mobiler Geräte und Anwendungen führt zu einer immer größeren Angriffsfläche für Cyberangriffe – ausgeklügelte Sicherheitsbedrohungen wie Spyware, Phishing und Ransomware nehmen zu. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass bereits 60 % der Endgeräte, die auf Unternehmensressourcen zugreifen, mobile Geräte sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Devices, die als kompromittiert, nicht gejailbroken oder gerootet identifiziert wurden, um 187 % gestiegen – so der aktuelle „Global Mobile Threat Report 2023“ von Zimperium. Unternehmen müssen ihre mobilen Sicherheitsmaßnahmen verstärken, um die Angriffsfläche zu verringern, die Sichtbarkeit zu verbessern sowie gleichzeitig sensible Unternehmens- und Mitarbeiterdaten zu schützen.

Mobile Endgeräte sichern

Im modernen mobilen Zeitalter sind Sicherheitsteams mehr denn je gefordert, den neuen geschäftlichen Herausforderungen und Bedürfnissen gerecht zu werden, um aktuelle Bedrohungen zu bekämpfen und die Produktivität der Benutzer aufrechtzuerhalten. Cybereason Mobile Threat Defense (MTD) ist eine Lösung, die den Datenschutz in den Mittelpunkt stellt und umfassende mobile Sicherheit für alle Unternehmen bietet. Sie wurde entwickelt, um Benutzer und Daten gleichermaßen zu schützen, unabhängig davon, ob mit unternehmenseigenen Geräten und/oder Bring-Your-Own-Devices gearbeitet wird.

Die dynamische On-Device-Erkennung von Cybereason MTD ist in der Lage, die Risikosituation eines Benutzergeräts zu bewerten und so das Unternehmen selbst vor den raffiniertesten Bedrohungen zu schützen. Mit einem „Privacy-by-Design“-Ansatz bietet Cybereason MTD zudem eine transparente Benutzererfahrung durch anpassbare Benutzereinstellungen und Einblicke in die Daten, die für die Bedrohungsanalyse gesammelt und verwendet werden. Cybereason MTD wurde mit Blick auf fortschrittliche Bedrohungen entwickelt und erfüllt die Anforderungen von Unternehmen an die mobile Sicherheit, indem es Schutz vor den vier wichtigsten Bedrohungsvektoren bietet:

-Phishing-Angriffe – Cybereason MTD warnt Benutzer vor Phishing-Versuchen per E-Mail, SMS oder Browser und ermöglicht dem Administrator, bestimmte Websites oder Kategorien für eine ausgewählte Gerätegruppe zuzulassen oder zu blockieren.

-Netzwerkangriffe – Der On-Device-Scan identifiziert Man-in-the-Middle-Angriffe, SSL-Stripping und andere netzwerkbezogene Vektoren und gibt Hinweise zur Behebung von Schwachstellen.

-Bösartige Apps – Cybereason MTD ermöglicht ein kontinuierliches Scannen nach bösartiger Malware, Viren, Trojanern und von der Website geladenen Apps. Die Erkennung von Bedrohungen erfolgt in Echtzeit mit entsprechenden Abwehrmaßnahmen auf dem Gerät, auch wenn keine Verbindung zu einem Netzwerk besteht.

-Angriffe auf Geräte – Cybereason MTD erstellt eine kontinuierliche Bewertung der Risikostruktur von Benutzern und Geräten mit der Möglichkeit, den Zugriff auf das Netzwerk durch Jailbroken-Geräte, Geräte mit veralteten Betriebssystemen und Geräte mit risikoreichen Konfigurationen zu verhindern.

Mit einer umfassenden Geräteauthentifizierung sind Unternehmen in der Lage, die mobilen Geräte ihrer Nutzer in eine Zero-Trust-Architektur zu integrieren. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Identität als auch auf den Zugriff auf Daten.

Verbesserung der Sichtbarkeit und Compliance aller Endpunkte

Mit Cybereason MTD sind Kunden in der Lage, die Sichtbarkeit und Compliance aller Endpunkte im Unternehmen zu verbessern – über Windows-, MacOS- und Linux-Geräten bis hin zu iOS-, Android- und ChromeOS-Geräten. Dadurch wird das Gesamtrisiko, das von modernen Sicherheitsbedrohungen und den damit verbundenen Schwachstellen ausgeht, verringert. Dank präziser, richtlinienbasierter Abhilfemaßnahmen auf Geräteebene und UEM-gesteuerter Compliance-Aktionen können Unternehmen schnell reagieren, um Risiken zu reduzieren.

Verbesserung von Produktivität und Anwenderschutz

Cybereason MTD wurde mit einem Privacy-by-Design-Ansatz entwickelt und bietet eine transparente Benutzererfahrung, die ein sicheres Arbeiten auf jedem Gerät und an jedem Ort ermöglicht. Gleichzeitig werden die Infrastruktur und die privaten Daten des Unternehmens vor riskanten Anwendungen und Jailbreaks geschützt.

Early Adopter sichert mobile Endgeräte und Patientendaten

Die Notwendigkeit, Patientendaten im Außendienst zu schützen und gleichzeitig die Nutzung persönlicher Anwendungen auf mobilen Geräten während der Ausfallzeiten zu ermöglichen, hat einen regionalen Rettungsdienst zu einem Early Adopter von Cybereason MTD gemacht. Indem die Herausforderungen der kritischen Cyber-Sicherheitslücken, die mit der Nutzung mobiler Geräte verbunden sind, angegangen wurden, gelang es, die Patientendaten, auf die Ersthelfer über ihre iPads zugreifen, zu sichern.

„Da immer mehr Benutzer über mobile Geräte auf geschäftskritische Anwendungen und Daten zugreifen und diese Geräte eine immer wichtigere Rolle in der persönlichen und geschäftlichen Identität der Benutzer spielen, ist es für Unternehmen entscheidend, einen Überblick über ihre mobile Angriffsfläche zu haben“, sagt Eric Gan, CEO von Cybereason. „Die Veröffentlichung von Cybereason Mobile Threat Defense wird es Unternehmen ermöglichen, ihre mobile Angriffsfläche wieder sichtbar zu machen und das wachsende Risiko mobiler Cyberangriffe zu minimieren, während gleichzeitig die Privatsphäre der Verteidiger geschützt wird.“

Cybereason ist der führende Anbieter von zukunftsweisenden Cyber-Sicherheitslösungen, der sich mit Sicherheitsexperten verbündet hat, um Angriffe am Endpunkt, in der Cloud und im gesamten Unternehmens-Ökosystem zu verhindern. Nur die KI-gesteuerte Cybereason XDR-Plattform bietet Datenerfassung im globalen Maßstab, betriebsorientierte MalOp™-Erkennung und vorausschauende Gegenmaßnahmen, die gegen moderne Ransomware und fortschrittliche Angriffstechniken unschlagbar sind. Cybereason ist ein in Privatbesitz befindliches, internationales Unternehmen mit Hauptsitz in La Jolla, San Diego und Kunden in über 40 Ländern. Weitere Informationen: https://www.cybereason.com/de/

Firmenkontakt

Cybereason Germany GmbH

Diana Mallwitz

Theresienhöhe 28

80339 München

+49 89 419599-10



https://www.cybereason.com/de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jasmin Altmann

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 89 419599-10



http://www.maisberger.com