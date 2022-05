Cybaby Smarte Babywippe BW-10.app

Wiegt das Baby sanft in den Schlaf – auch mit Musik

– Leichte Babywippe aus Aluminium – mit Lautsprechern für Musik-Wiedergabe

– 5 Geschwindigkeiten einstellbar

– WLAN für Verbindung mit Smartphone & Co.

– Kostenlose App ELESION für Steuerung, Musik-Funktion, Timer und mehr

– Mit Moskitonetz und Verdunkelungsschirm

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit der smarten Babywippe von Cybaby entlastet man sich während das Baby von der smarten Wippe sanft in den Schlaf geschaukelt wird. Per Touch-Tasten, Fernbedienung oder App stellt man eine von insgesamt 5 Geschwindigkeiten ein, die natürliche Wiegebewegungen imitieren.

Beruhigende Klänge: Aus den integrierten Lautsprechern ertönen auf Wunsch vorinstallierte Melodien, die zusätzlich eine entspannende Wirkung auf das Kind haben. Oder man spielt seine eigene Playlist, indem man die Wippe via Bluetooth mit dem Mobilgerät verbindet.

Einfacher Transport: Die Babywippe aus leichtem Aluminium wiegt nur 4 kg und lässt sich schnell zusammenbauen und auseinandernehmen. Das Mitnehmen in den Urlaub oder zu Besuchen außer Haus ist daher überhaupt kein Problem!

Komfortabel und sicher: Der Sitz ist mit einem 5-Punkt-Gurtsystem ausgestattet, damit das Baby beim Wippen gut gesichert ist. Außerdem dient die Überdachung als Sonnenschutz, an der sich ebenfalls das im Lieferumfang enthaltene Moskitonetz anbringen lässt.

Per App „ELESION“ berät man die volle Kontrolle: Geschwindigkeiten und Timer lassen sich bequem über das Smartphone vom Sofa aus steuern, auch wenn man die Fernbedienung gerade nicht zur Hand hat.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Smarte Babywippe aus Aluminium mit WLAN und App

– Wiegt das Baby sanft in den Schlaf und spielt dabei beruhigende Musik

– Einfache Bedienung per Touch-Tasten, Fernbedienung oder App

– Integrierte Lautsprecher zum Abspielen von beruhigenden Klängen

– Bluetooth: zum Abspielen eigener Musik

– WLAN für Verbindung mit Smartphone & Co.

– 5 Bewegungsmuster: imitieren natürliche Wiegebewegungen

– Mit Überdachung, Moskitonetz, Spielbogen und Kopfkissen (alles abnehmbar)

– Sitz mit 5-Punkt-Gurtsystem für sicheren Halt

– Schalldämpferkappe und Verdunklung für guten Schlaf

– Mit 2 Plüsch-Spielzeugen: Mond und Stern

– Maximale Tragkraft: 9 kg

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android zur Steuerung der Wippe via Smartphone oder Tablet-PC, Timer u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: „ELESION“ – sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem S Smarthome-System kombiniert werden

– Material: 100 % Polyester, Gestell aus Aluminium

– Stromversorgung: per USB-Kabel und -Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder USB-Powerbank (bitte dazu bestellen)

– Maße: 715 x 650 x 650 mm, Gewicht: 4 kg

– Smarte Babywippe BW-10.app inklusive USB-Kabel, USB-Netzteil, Fernbedienung, Moskitonetz, 2 Plüsch-Spielzeugen und deutscher Anleitung

