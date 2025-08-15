ctc events realisierte Zukunftsdialog der Verbundpartner in Hamburg

Wiesbadener Agentur konnte Kunden und Teilnehmer erneut überzeugen

Für ihren langjährigen Kunden R+V Allgemeine Versicherung AG realisierte die Wiesbadener Agentur ctc events die Konzeption und Umsetzung des Zukunftsdialogs der Verbundpartner. Die Veranstaltung unter dem Titel „Ernährung & Food von morgen“ fand Anfang Juli 2025 in Hamburg statt. Eingeladen waren die Bankdirektoren von Volks- und Raiffeisenbanken sowie R+V-Vorstände und -Vertriebsdirektoren mit ihren Partnern.

ctc events zeichnete sich für die Konzeption, Organisation und Umsetzung der jährlichen Veranstaltung verantwortlich, zu der regelmäßig die erfolgreichsten Verbundpartner eingeladen werden.

Der dreitägige Event startete für die 120 Teilnehmer mit einem Get-together-Abend im Penthouse Elb-Panorama. Am zweiten Tag fand vormittags in dem Hamburg typischen und Motto spezifischen ehemaligen Hauptzollamt ein Zukunftsdialog mit den Speakern Dr. Gerd Wirtz, Experte für medizinische Innovationen, Longevity und Digital Health, und Katharina Weiss-Tuider, Wissenschaftskommunikatorin, Speakerin und Autorin, statt.

Nachmittags brachen die Teilnehmenden zu verschiedenen Learning-Touren auf. Passend zum Veranstaltungsmotto „Ernährung & Food von morgen“ konnten sie das 2021 gegründete Start-up goodBytz besuchen. Das innovative Hamburger Unternehmen aus dem Bereich Food-Tech/Robotik entwickelt, produziert und vertreibt professionelle Küchenroboter für die flexible und skalierbare Essenszubereitung.

Mit dem Foodlab lernten die Teilnehmenden einen vielfältigen Anlaufpunkt und Co-Working Space speziell für die Food Branche der Hansestadt kennen. Dieses Angebot richtet sich an Food-Start-ups, Gründer, innovative Gastronomen, Foodies sowie Medien- und Marketingexperten und ermöglicht es ihnen, an einem Ort zu arbeiten, sich zu vernetzen und neue Produkt- und Gastro-Ideen zu testen.

Hobenköök präsentierte den Teilnehmern ein Konzept in der Hafenstadt, das gleichzeitig als Markthalle, Restaurant und Catering-Anbieter agiert und in dessen Zentrum die Verarbeitung und der Verkauf regionaler und saisonaler Lebensmittel steht – direkt von Landwirten und Manufakturen aus der Region – ganz ohne Zwischenhändler.

Wie nachhaltige, hochwertige Proteine mithilfe von Mikroorganismen und Fermentation entstehen, erfuhren die Teilnehmer beim Besuch von MicroHarvest, einem Hamburger Biotech-Start-up.

BLUU Seafood gewährte ihnen einen Einblick in die Herstellung von kultiviertem Fisch aus Fischzellen. Das Biotechnologie-Start-up hat es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Alternativen zum Fischfang zu schaffen, in dem es Fischfleisch im Labor aus Zellen von Lachs oder Forelle produziert. Unterstützung bei der Zusammenstellung und Umsetzung dieser Motto-spezifischen Learning-Touren bekam ctc events von der Köchin, Buchautorin und Gastro-Beraterin Antje de Vries.

Den feierlichen Abschluss des zweiten Tages bildete der Award-Abend im Kaispeicher an der Elbe, bei diesem die Leistungen der Vertriebspartner gewürdigt wurden.

Auch bei diesem Zukunftsdialog der Verbundpartner konnte die Wiesbadener Agentur ihren langjährigen Kunden wieder überzeugen. Das Konzept, die Umsetzung und das Engagement von ctc events kam beim Auftraggeber und seinen Teilnehmern sehr gut an.

ctc events – Agentur für Markenkommunikation GmbH & Co. KG

Das Team von ctc events rund um die Geschäftsführer Christoph Daake und Conny Lobert konzipiert, plant und setzt Markenerlebnisse um – live und digital. Das umfassende Kompetenzspektrum reicht von Tagungen und Kongresse über Incentives, Events, Ehrungen und Firmenjubiläen bis hin zu Messen und Ausstellungen. Außerdem entwickelt ctc events passende Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden sind zum Beispiel R + V Versicherung, Kaizen, MERKUR GROUP, NOBILIS GROUP, Panasonic, Roche.

