Crosscall bringt mit CORE-S5 neues, robustes Mobiltelefon auf den Markt

Lange Akkulaufzeit, hohe Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit

Aix-en-Provence/Berlin, 18. September 2024 – Crosscall, europäischer Hersteller von robusten und langlebigen Mobiltelefonen, bringt das CORE-S5 auf den Markt. Das neue 4G-Handy ist besonders widerstandsfähig, stoßfest, sturzsicher sowie flüssigkeitsresistent und besitzt eine lange Akkulaufzeit. Zudem ist es sehr kompakt, ergonomisch geformt und intuitiv bedienbar. Das CORE-S5 richtet sich an Unternehmen und öffentliche Institutionen, die ein robustes, sicheres und einfaches Mobiltelefon benötigen.

„Deutschland ist für Crosscall ein Schlüsselmarkt in unserer Entwicklungsstrategie, ein wichtiger Akteur im europäischen Markt zu werden“, sagt Oliver Kelm, Sales Director DACH/CEE bei Crosscall. „Mit dem CORE-S5 bieten wir Unternehmen und der öffentlichen Hand jetzt ein Mobiltelefon an, das die Anforderungen in rauen Umgebungen erfüllt und sich durch besondere Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet.“

Widerstandsfähiges Design für anspruchsvolle Umgebungen

Anders als die klassischen geklebten Mobiltelefone hält das CORE-S5 dank seines geschraubten Gehäuses auch Stürze aus bis zu 2 Meter Höhe auf alle sechs Seiten aus und stellt dabei eine unveränderte Abdichtung sicher. Das Corning® Gorilla® Glass 3 sorgt für eine hohe Kratzfestigkeit des Displays. Die Anschlüsse des 4G-Handys sind durch zwei Kappen vor Staub (Schutzklasse IP6X) und Flüssigkeiten (Schutzklasse IPX8) geschützt, wodurch das Mobiltelefon beständig gegen Wasser (Süß-, Salz- und Chlorwasser) sowie Reinigungsmittel (u. a. Geschirrspülmittel, Seife oder hydroalkoholisches Gel) und Alkohol (Ethanol max. 96 Prozent) ist. Darüber hinaus ist das Mobiltelefon – wie alle Produkte von Crosscall – gegen extreme Temperaturen von -20 °C bis +55 °C geschützt.

Einfach und benutzerfreundlich

Mit einer Größe von 140 mm x 62 mm x 14,4 mm und einem Gewicht von 146 Gramm ist das CORE-S5 sehr kompakt, außerdem ergonomisch geformt und lässt sich intuitiv bedienen. Das benutzerfreundliche 4G-Mobiltelefon konzentriert sich auf praktische und wesentliche Funktionen, wie Fotos und Videos aufnehmen oder Musik hören, kann aber auch als Aufnahmegerät, Wecker und Taschenlampe genutzt werden. Durch rutschfeste und strukturierte Materialien liegt das Mobiltelefon gut in der Hand. Die großen Tasten sind hintergrundbeleuchtet und damit nicht nur gut sichtbar, sie ermöglichen auch präzises Tippen, sogar mit Handschuhen.

Das CORE-S5 wurde speziell für die Anforderungen der öffentlichen und privaten Sicherheit entwickelt und ermöglicht eine effektive Einsatzkoordination und klare Kommunikation, auch in lauten Umgebungen. Damit eignet sich das Mobiltelefon ganz besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, im Gesundheitswesen, Bau- und Ingenieurwesen sowie im Transport- und Logistiksektor oder bei Außerdienstmitarbeitern von Energie- und Versorgungsunternehmen aber auch in der Forst- und Landwirtschaft – auch als Zweit- oder Bereitschaftstelefon.

Effizient, langlebig und ausdauernd

Kompatibel mit dem 4G-Netz auf dem gesamten europäischen Kontinent garantieren die akustischen Spezifikationen eine hochwertige Kommunikation. Dank des leistungsstarken Lautsprechers (100 dBA) gilt das auch in lauten Umgebungen oder im Freisprechmodus.

Der 1800 mAh Akku und der geringe Stromverbrauch sorgen für eine lange Betriebsdauer von bis zu 10 Tagen im Standby und bis zu 12 Stunden Sprechzeit. Mit X-LINKTM lässt sich das 4G-Handy durch eine magnetische Verbindung sicher an verschiedenen Halterungen befestigen. Dank dieser Ladeverbindung entwickelt sich deutlich weniger Hitze und die Ladezeit ist deutlich geringer.

Wie alle Crosscall-Produkte gilt auch für das CORE-S5 eine 5-Jahres-Herstellergarantie inkl. Akku, damit stellt das Unternehmendie Langlebigkeit des Mobiltelefons in den Vordergrund. Noch mehr Nachhaltigkeit garantiert Crosscall mit seiner 10-jährigen Verfügbarkeit von Ersatzteilen, um die Reparatur gegenüber dem Austausch zu bevorzugen. Durch die verlängerte Nutzungsdauer müssen die Geräte seltener ausgetauscht werden, was nicht nur Kosten spart, sondern auch der Ökobilanz von Unternehmen hilft und die Umwelt schont.

Preise und Verfügbarkeit

Das CORE-S5 ist ab Ende September 2025 zum Preis von 99,90 Euro (UVP) im Handel und auf crosscall.com erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.crosscall.com.

Über Crosscall

Crosscall ist ein französischer Hersteller, der wasserdichte, robuste Mobiltelefon und Tablets mit langer Akkulaufzeit anbietet. Die Geräte sind auf die anspruchsvollen Bedürfnisse von Unternehmen und öffentlichen Institutionen ausgelegt. Crosscall zeichnet sich durch die Langlebigkeit seiner Produkte und die 5-Jahres-Garantie, einschließlich der Batterie, aus. Das Unternehmen wurde 2009 von Cyril Vidal gegründet und hat seinen Sitz in Aix-en-Provence. Die Marke entwickelt Modelle, die an die widrigen und unvorhersehbaren Bedingungen angepasst sind, denen Sportler und Profis im Feld ausgesetzt sind (Wasser, Regen, Wind, Feuchtigkeit, Staub, Stöße usw.). Crosscall hat in mehr als 20.000 Verkaufsstellen über 4,5 Millionen mobile Geräte verkauft.

Mehr zu Crosscall: https://www.crosscall.com/de_DE/