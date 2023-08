Creative Tours + Concepts supportet follow red beim GASGAS SPICE IT UP FESTIVAL im italienischen Perugia

Chili-Wettbewerb, kostenlose Tattoos und Partynächte – das Event-Team von Creative Tours + Concepts hat die Stuttgarter Agentur follow red bei der Umsetzung des GASGAS SPICE IT UP FESTIVALs im Rahmen des Modell-Launches von zwei neuen Produkten des Motorradherstellers unterstützt. Die Veranstaltungsagentur aus Wiesbaden wurde aufgrund ihrer konzeptionellen Stärke sowie der Kontakte zu Dienstleistern in Italien involviert.

Creative Tours + Concepts wurde von der Stuttgarter Kommunikationsagentur für Live Experience und Brand Communication in die Realisierung des GASGAS SPICE IT UP FESTIVAL eingebunden, das am 29. Juli 2023 auf einer Offroad-Rennstrecke für Enduro und Motocross im italienischen Perugia stattfand. Der Motorradhersteller GASGAS stellte zwei neue Modelle vor und bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesem Rahmen die Möglichkeit, die Leistung und Feinheiten der Motocross- und Enduro-Modelle bei Fahrten auf dem Gelände sowie bei zahlreichen Aktionen auszuprobieren. Die Aufgabe der Eventexperten der beiden Agenturen war es, eine zusätzliche Festivalarea zu erschaffen, um die Besucherinnen und Besucher zu verköstigen und zu unterhalten. Bereits vier Tage vor dem Event war das Umsetzungsteam der Agenturen angereist, um auf der Veranstaltungsfläche eine vollständige Infrastruktur sowie das Catering aufzubauen und um das Programm für rund 200 Gäste aus der ganzen Welt vorzubereiten. Das Spektrum reichte von einem Tattoo-Zelt mit kostenlosen Tattoos über einen Chili-Wettbewerb bis hin zur Party-Atmosphäre mit Live-Band und DJ.

Die Agentur Creative Tours + Concepts wurde von follow red an Bord geholt, um das internationale Projekt mit ihren Kontakten zu Dienstleistern in Italien zu unterstützen. Dazu Conny Lobert von Creative Tours + Concepts: „Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit follow red zeigt, dass Agenturkooperationen auf Augenhöhe beide Partner nach innen und nach außen stärken können. Der Mehrwert für den Kunden liegt zweifelsohne in der Vertiefung der Kompetenzbereiche und oft in der Entstehung von Freiräumen für unkonventionelle Ideen im kreativen Prozess.“

Das Team von Creative Tours + Concepts kreiert professionelle Konzepte für Veranstaltungen – live, digital und hybrid. Das Spektrum reicht von Events und Incentives bis zu Ehrungen und Firmenjubiläen. Zum umfassenden Kompetenzspektrum gehören auch die Entwicklung und Umsetzung passender Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden und einer Niederlassung in Paris sind zum Beispiel R + V Versicherung, Kaizen, Gauselmann, Nobilis Group, Panasonic, Roche.

