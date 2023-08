Creative Tours + Concepts realisierte Jubiläumsreise für NOBILIS Group

Überraschungstrip „One Team – One Dream“ führte nach Paris und Reims

Creative Tours + Concepts (ct+c) konzipierte und veranstaltete für die Mitarbeitenden der NOBILIS Group eine dreitägige Reise nach Paris. Anlass war das 30-jährige Jubiläum des Wiesbadener Unternehmens, das zu den führenden Distributoren für Luxus-, Prestige- und Lifestyle-Düften in Deutschland und Österreich gehört. Die NOBILIS Group zählt seit diesem Jahr zu den Kunden von ct+c.

Reiseziel und Programm waren für die 200 Mitarbeitenden bis zuletzt ein Geheimnis. Mit dem Überraschungstrip „One Team – One Dream“ in die französische Hauptstadt feierte die NOBILIS Group ihr Jubiläum und das damit verbundene Wachstum und den Erfolg der letzten drei Jahrzehnte. Auf diese Weise bedankte sich die Unternehmensführung bei ihren Mitarbeitenden und nutzte die Reise als Employer Branding-Maßnahme für das Recruiting in den Sozialen Medien.

ct+c verantwortete Konzeption, Planung und Umsetzung der Paris-Jubiläumsreise. Die Wiesbadener Agentur für Markenkommunikation hatte sich im Pitch durchgesetzt und konnte mit einem Konzept überzeugen, das unter dem Motto „Emily in Paris“ die Schauplätze der Netflix-Serie auf den Markenkern des Kunden anpasste.

Zum Leistungsumfang der Agentur zählte die Planung, Organisation und Umsetzung der An- und Abreise, die Unterbringung in einem der Zielgruppe entsprechenden Hotel sowie das Programm vor Ort. Am ersten Tag besuchten die Teilnehmenden tagsüber ein Partnerunternehmen aus der Parfümindustrie und abends auf Kundenwunsch eine Dinnershow im Moulin Rouge. Für den zweiten Tag konzipierte ct+c vier verschiedene Touren und Workshops, die inhaltlich zum Markenkern und der Philosophie der NOBILIS Group passen. Dazu gehörten ein Parfum-Workshop, ein Museumsbesuch, eine Fahrradtour und ein Stadtviertelspaziergang.

Den absoluten Höhepunkt bildete die exklusive Seine-Tour am Abend unter dem Motto „Emily: Tanzen auf der Seine“. ct+c arbeitete hier mit seinem langjährigen Catering-Partner Saint Clair zusammen, der für diesen Abschlussabend ein exklusives Cocktail Dînatoire mit Open Bar und einer großen Geburtstagstorte auf die Seine brachte. Eine besondere Dramaturgie gelang durch die Positionierung der Torte und das Anstoßen auf das Jubiläum zeitgleich mit dem blinkenden Eiffelturm, vor dem das Schiff exakt zu diesem Zeitpunkt lag. Auf diesem Schiff wurden auch die Gewinner des Quizzes ausgelobt, das aus dem 36-seitigen Jubiläumsbooklet stammte und von Creative Tours + Concepts erstellt wurde.

Ihre gemeinsame Heimreise traten die Mitarbeitenden in luxuriösen Bistrobussen an, die in der Champagne stoppten – analog zu der Emily-Storyline. Der Besuch der Domaine Pommery in Reims komplettierte das emotionale Programm für die Teilnehmenden. Bei Pommery erhielten sie eine Kellerführung und einen Cocktail-Lunch mit Champagnerverkostung und konnten darüber hinaus die aktuelle Kunstaustellung von Madame Vranken aus der Pommery Inhaberfamilie besichtigen.

Bildunterschrift: Überraschungstrip „One Team – One Dream“ für die NOBILIS Group in Paris, Kunstausstellung in der Domaine Pommery in Reims (Fotos: Creative Tours + Concepts)

Creative Tours + Concepts Gesellschaft für Event-Marketing mbh & Co. KG

Das Team von Creative Concepts + Tours rund um die Geschäftsführer Christoph Daake und Conny Lobert kreiert professionelle Konzepte für Veranstaltungen – live, digital und hybrid. Das Spektrum reicht von Events und Incentives bis zu Ehrungen und Firmenjubiläen. Zum umfassenden Kompetenzspektrum gehören auch die Entwicklung und Umsetzung passender Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden und einer Niederlassung in Paris sind zum Beispiel R + V Versicherung, Kaizen, Gauselmann, NOBILIS Group, Panasonic, Roche.

Creative Tours + Concepts

Gesellschaft für Event- und Marketing mbH & Co. KG

Adolfsallee 15

D-65185 Wiesbaden

Ansprechpartnerin: Angelique Hoffmann

Angelique.Hoffmann@ctc-events.de

Tel.: +49 (0) 611 450 4480

Internet: www.ctc-events.de