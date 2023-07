Creative Tours + Concepts bleibt auf Wachstumskurs

Wiesbadener Agentur zieht positive Halbjahresbilanz

Creative Tours + Concepts zieht eine ausgesprochen positive Halbjahresbilanz, befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs und geht mit sehr positiven Erwartungen in das zweite Halbjahr 2023. Strukturell etablierte das Wiesbadener Unternehmen jüngst seine Leistungssparte Messe und Ausstellungen und kann einen starken Zuwachs an Neukunden mit spannenden Projekten verzeichnen. Auffällig viele Neuanfragen seit 2022 dokumentieren diese Entwicklung.

Auch in der Geschäftsführung wurden bei der Agentur für Markenkommunikation die Voraussetzungen für die weitere Expansion geschaffen. Seit dem Januar 2023 verstärkt Conny Lobert das Management und bildet gemeinsam mit Christoph Daake die Unternehmensspitze. „Nach der schwierigen und nicht immer sorgenfreien Zeit während der Covid-Krise und einem sehr intensiven Jahr 2022 freue ich mich über die aktuelle Entwicklung. Meine Entscheidung, Conny Lobert in die Geschäftsführung aufzunehmen, hat das Agenturleben durch neue Ideen und wirksame Impulse positiv verändert und trägt erste Früchte. Menschlich harmoniert es und fachlich ist dies ein großer Zugewinn – ‚same, same but different‘“, erklärt Christoph Daake, Geschäftsführer von Creative Tours + Concepts.

Zu den Neukunden zählt beispielsweise die Sonova Holding AG, eine international agierende Schweizer Unternehmensgruppe, die zu den weltweit größten Anbietern für Hörsysteme gehört. Für die Schweizer Holding realisierte Creative Tours + Concepts jüngst das Rahmenprogramm beim Leadership-Meeting im Rheingau mit rund 100 Teilnehmenden.

Bereits im März konnte das Team von Creative Tours + Concepts für den neuen Kunden Panasonic eine Veranstaltung erfolgreich durchführen. Der Neukunde PMI German Chapter e. V. – ein weltweiter Zusammenschluss von Projektmanagern mit verschiedenen Landesvertretungen – beauftragte die Agentur mit der Durchführung der für September 2023 geplanten zweitägigen Projektmanagement-Konferenz, die hybrid in Frankfurt umgesetzt werden soll.

Erfolgreich realisiert hat die Agentur die Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum für den neuen Auftraggeber NOBILIS Group. Das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden gehört zu den führenden Distributoren und Service-Partnern für Beauty in der DACH-Region. Zum Jubiläum veranstaltete die NOBILIS Group eine mehrtägige Reise nach Paris als Überraschungsziel und -programm für die rund 200 Mitarbeitenden.

Besondere Aufmerksamkeit in den Medien und beim BrandEx Award erzeugte die Planung und Realisierung des Projektes 100 Jahre R + V. Daraus resultierten unter anderem Kooperationsanfragen von Ereignishaus und Follow Red zur Unterstützung bei ihren Kundenprojekten. Darüber hinaus betreut die Agentur weiterhin treue Bestandskunden bei ihren Projekten.

Die positive Kunden- und Projektentwicklung begründete auch die jüngste Teamerweiterung mit Cindy Bartmann, die seit Mai als neue Projektmanagerin für Creative Tours + Concepts tätig ist. „Als attraktiver Arbeitgeber mit bestem Betriebsklima und interessanten Projekten haben wir das Team trotz schwieriger Lage auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich vergrößern können. Neue und bestehende Kunden attestieren uns, durch kreative Ideen, eine überzeugende Projektarbeit und reibungslose Umsetzung zu überzeugen. Solche Feedbacks nach einer Veranstaltung machen diesen Job so schön und interessant und motivieren mich ungemein“, erklärt Christoph Daake.

Seit diesem Jahr ist Creative Tours + Concepts Mitglied in der fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft mit dem Ziel, aktuelle Branchenthemen gemeinsam mit Kollegen anzugehen und sich für die künftigen Herausforderungen optimal aufzustellen.

