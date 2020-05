CreationPark baut

Hannover, Mai 2020. Die Firma CreationPark aus Walzbachtal setzt in der Krise auf alternative Konzepte in der Umsetzung von Open Air Veranstaltungen

Auch in Zeiten von Corona muss nicht gänzlich auf Open Air Veranstaltungen verzichtet werden. Konzepte wie Auto-Konzerte und Auto-Kinos können von CreationPark ganz nach den Bedürfnissen des Kunden umgesetzt werden. Von LED Supports aus Modulgerüsten und LED Traversenportalen über Auftrittsflächen und Podien bis hin zu Beamer-Towern inkl. statischer Berechnung ist alles möglich. Aktuell läuft bis in den Juni die Veranstaltungsreihe „Autokultur Hannover“, bei der die Besucher vom Auto aus Konzerte, Comedy und Kinofilme erleben können. Start war am 7. Mai mit Oliver und Amira Pocher. Noch zu Gast sein werden unter anderem Sido, Fury in the Slaughterhouse, Revolverheld und Alle Farben.

Bildunterschrift: Autokultur Hannover 2020 (Foto: CreationPark, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

Mai 2020 / CreationPark GmbH

Grombacher Straße 70

D-75045 Walzbachtal

Ansprechpartner: Mark Liese

Tel.: +49 (0) 7203 – 50 20 95

Fax: +49 (0) 7203 – 50 20 99

eMail: contact@creationpark.de

Web: www.creationpark.de