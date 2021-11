Covid-19 und das Geheimnis Afrikas. Vorurteile gegenüber Afrika.

Wie Vorurteile gegenüber Afrika Europäer*Innen den Tod bringen können!

Covid-19 und das Geheimnis Afrikas: Lernen, um auf der sicheren Seite zu sein, denn Information schützt.

In Europa sind über 60% geimpft aber die Infektionen steigen trotzdem, dagegen sind in Afrika weniger als 2% geimpft und Infektionen sinken. Woran liegt das?

Ohne Maske, ohne Impfung und ohne Distanz – Afrika steht trotzdem besser da, als der Rest der Welt. Warum? Das erklärt der Autor Dantse Dantse in seinem Buch „Eine Lobeshymne für Mutter Afrika“. Wir verraten das Geheimnis Afrikas.

Ein Kampf gegen Covid?

Warum Afrika in allen Covid-Varianten besser dasteht und wie sie das machen.

Was können wir von Afrika lernen?

Aus welchem Grund haben Menschen in Afrika ein besseres Immunsystem?

Warum schaffen wir nicht das Afrika Beispiel anzuschauen und die Vorurteile zu beseitigen?

Wieso nutzen wir nicht die Chance um die Gesundheit in den westlichen Ländern zu verbessern?

Warum Covid-19 nun zeigt, dass das Bild Afrikas in der Welt zum Teil völlig erfunden ist und nicht dem der Realität vor Ort entspricht? Warum wird dennoch dieses Bild weiterverbreitet?

Der Mehrfach-Bestsellerautor Dantse Dantse hat in seinem Buch Covid-19: „Eine Lobeshymne für Mutter Afrika“ die einfache Antwort auf diese schwierigen Fragen beantwortet.

Ein Buch, das unbedingt gelesen werden muss!

Zum Autor:

www.dantse-dantse.com

www.dantse-logik.com

Lesung

Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.

