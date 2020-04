Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen kann laut RKI – Robert-Koch-Institut – dazu beitragen, die Ausbreitung von COVID-19 in der Bevölkerung zu verlangsamen und Risikogruppen vor Infektionen zu schützen – allerdings nur, wenn weiterhin Abstand (mind. 1,5 Meter) von anderen Personen, Husten- und Niesregeln und eine sehr gute Händehygiene eingehalten werden. So gilt seit Montag, 27. April, Maskenpflicht für den äffentlichen Personennahverkehr (U-Bahnen, S-Bahnen, Busse…), an Bahn- und Bussteigen, bei Taxifahrten, Fahrgemeinschaften. Ansonsten gilt die Maskenpflicht in allen Läden und Einkaufszentren, überall dort, wo Verkauf von Produkten im Sinne eines Ladengeschäfts stattfindet. Generell besteht eine Empfehlung zum Tragen von Masken immer dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Die Firma Leiber Gastro Concept in Tuttlingen (LGC-Hygiene.de) – eigentlich ein klassischer Zulieferer von Hotels / Gastronomie und Franchise-Betrieben bundesweit – hat sich bereits vor 8 Wochen darauf spezialisiert, seinen Kunden ein sogenanntes COVID-19-Sortiment anzubieten. Bedingt durch die Corona-Krise und die damit verbundene Knappheit an Schutzausrüstung beliefern wir nun auch viele andere Kunden wie Alten- und Pflegeheime, AWO, DRK, Banken, Landratsämter, Berufsfeuerwehren, Ministerien usw.

Das Sortiment umfasst unter anderem FFP2-Mundschutz, OP-Mundschutz, Stoff-Mundschutz, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittelspender, Gesichtsschilder, Einweg- und Stoffhandschuhe usw. Die Endkunden können über den Online-Shop www.LGC-Hygiene.de unkompliziert bestellen und erhalten eine schnelle Lieferung.

Für die B2B-Kunden, die oftmals palettenweise die Artikel ordern, haben wir eine Hotline unter Telefon +497461 / 7037733 eingerichtet und sind 24/7 erreichbar.

