Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen: Mit Rooftop Yoga entspannt der Sonne entgegen

Der Blick schweift über den Medienhafen. Die untergehende Sonne taucht die Häuser in ein warmes Licht. Zu den Klängen indischer Musik dehnen und strecken sich die Teilnehmer von „Rooftop Yoga“ auf der Dachterrasse des Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen.

„Dieser faszinierende Ausblick ist einzigartig in Düsseldorf“, findet Susanne Wenke von „Rundum Yoga“. „Daher findet unser Angebot auch seit dem Jahr 2013 einen stetig wachsenden Zuspruch, so dass wir die Teilnehmerzahl etwas begrenzen, damit jeder auch den nötigen Platz und die entsprechende Ruhe in unserem Kreis findet.“ Nach einem gelungenen Start bei sommerlichen Temperaturen wird nun bis zum Herbst montags von 17:30 bis 19:00 Uhr und an jedem Donnerstagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr bei trockenem Wetter softes „Vinyasa Yoga“ für einen tiefenentspannten und trotzdem energiegeladenen Ausklang des Tages geboten.

Vinyasa Flow ist ein dynamischer Yogastil, in dem sich Bewegung und Atmung zu einem fließenden Erlebnis verbinden. Mit dem Fokus auf ihrer präzisen Ausrichtung werden verschiedene Körperpositionen variiert angeordnet, so dass ein harmonischer und kreativer Fluss von Bewegungsabläufen entsteht.

Rooftop Yoga findet nur bei schönem Wetter auf der Dachterrasse des Hotels statt. Wer sich unter fachlich versicherter Anleitung von den Herausforderungen des Alltags erholen möchte, kann sich als Hotelgast kostenfrei an der Rezeption oder als externer Interessent unter www.rundumyoga.com anmelden.

Das Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen mit seinen 139 Zimmern bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Blick auf den Medienhafen. Mit 221 Zimmern überzeugt das Courtyard by Marriott Düsseldorf am Seestern durch seine Mischung aus besonderem Komfort und gehobener Ausstattung. In beiden Häusern verfügen die modern ausgestatteten Zimmer und Suiten unter anderem über einen Mini-Kühlschrank, ein Flachbild-TV und High-Speed W-Lan für einen angenehmen Aufenthalt. Zum täglichen Workout laden in beiden Hotels die hauseigenen Fitnessbereiche „Go Relax“ ein. In Julian´s bar & restaurant kann sich der Gast zu einer kulinarischen Weltreise entführen lassen. Ein optimales Umfeld für Tagungen bieten die Hotels in Oberkassel und im Medienhafen mit ihren hochmodern ausgestatteten Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe und einem engagierten Betreuungsteam, das Events und Konferenzen plant, vorbereitet und zum Erfolg begleitet.

