Corona-Countdown! XL-Damenschuhe und XL-Herrenschuhe ab 20.04. bei schuhplus in Kaltenkirchen

“Die Gefahr ist nicht überstanden, aber es kehrt ein Stück Alltag zurück”.

Das schuhplus-Team in Kaltenkirchen im Ohland-Park zählt sehnsüchtig die Stunden, denn am kommenden Montag 20.04.2020 ist es zum Glück endlich soweit: Die Ladentüren zum Fachgeschäft für große Damenschuhe (Größen 42 – 46) sowie große Herrenschuhe (Größen 46 – 54) in Kaltenkirchen dürfen wieder geöffnet werden. Ein XXL-Lichtblick in Zeiten, wo Normalität zum Fremdwort wird. Die Corona-Pandemie ist damit längst nicht zu Ende, aber es ist ein deutliches Zeichen auch dafür, dass wir alle perspektivisch auf die Rückkehr zu einem Leben in Normalität hoffen dürfen. Konzepte zur Einhaltung der notwendigen Hygienebestimmungen wurden bereits realisiert, aber jetzt überwiegt bei schuhplus in Kaltenkirchen einfach nur die Freude, dass es endlich weitergeht beim Übergrößen-Schuhspezialisten im Ohland-Park. Die aktuelle Frühlings- und Sommerkollektion 2020 steht parat und wartet nun sehnsüchtig darauf, von Schuhliebhaberinnen und Schuhliebhabern in großen Größen entdeckt zu werden, ganz gleich ob Damenschuhe in Übergrößen oder Herrenschuhe in Übergrößen. Kommen Sie vorbei bei schuhplus in Kaltenkirchen und überzeugen Sie sich von unserer gigantischen Auswahl an großen Schuhen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

