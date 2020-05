Corona-Buttons und andere Hinweisbuttons zur Krise.

Die Nachfrage nach Buttons mit “Corona”-Motiven ist in der letzten Zeit stark gestiegen. Während die Produktion für Konzerte, Messen und den Wahlkampf im Moment situationsbedingt rückläufig ist, haben wir einen großen Anstieg an Hinweisbuttons mit den einschlägigen Corona Motiven.

Beliebte Buttonmotive:

Buttons mit Motiven wie “Keep the distance”, “No-Handshake” und “Bitte Maske tragen” sind gerade sehr beliebt. Mit diesen Buttons kann man seinem Gegenüber schnell auf die Situation hinweisen und es kommen keine weiteren Fragen auf. Hinweisbuttons sind eine höfliche Art der Kommunikation und helfen somit zur Corona-Prävention.

Warum Buttons?

Buttons sind seit vielen Jahren sehr beliebt und werden verwendet um die eigene Meinung zu unterstützen, Botschaften zu vermitteln oder um Werbung für Firmen, Bands und sonstige Aktionen zu machen. Oder wie wäre es mit einem Individuellen Namensschild für ehrenamtliche Helfer? Gerade in Krisenzeiten sind solche Buttons eine tolle Idee.

Unsere Buttons gibt es nicht nur mit der klassischen Nadel zum Anstecken. Für feinere Kleidung bieten sich Kleidungsmagneten an und es gibt im Shop eine Vielzahl an weitere Rückseiten. (Schlüsselanhänger, Flaschenöffner, Taschenspiegel…etc..). Im Moment drucken wir auch viele Magnetbuttons mit dem Aufdruck “Desinfiziert”. Frisch desinfizierte Regale, Tische und Räume können so leicht gekennzeichnet werden. Ein kleiner Beitrag um die Verbreitung von Viren einzudämmen.

Wir setzten komplett auf die Individualität der Motive, die Kreativität unserer Kunden und haben keine fertigen Buttons im Shop. Bei dailybuttons gibt es einen Buttondesigner mit einer großen hinterlegten Bilddatenbank. Dort können Fotos ausgewählt und Texte hinzugefügt werden. Die Bildelemente lassen sich spielerisch und einfach bearbeiten. So entstehen in Windeseile einzigartige Buttons. Alternativ können schon fertige Motive im Shop unkompliziert hochgeladen werden.

Bei dailybuttons werden alle Buttons in Deutschlands Hauptstadt Berlin gedruckt. Eine schnelle Produktion und einwandfreie Qualität sind bei dailybuttons selbstverständlich. Buttons aus Berlin, gut, schnell & günstig!

dailybuttons druckt Buttons in allen beliebten Größen und Formen mit DEINEM Motiv. Nadelbuttons, Magnetbuttons, Flaschenöffner, Anhänger in glänzend, matt, neon oder glow-in-the-dark. Buttons seit 2001 – gut, schnell & günstig aus Berlin.

