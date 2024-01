Coolzoone Madeira eröffnet – Ein neues Zeitalter der Performance und Experience auf der Insel Madeira

Funchal, 22. Januar 2024 – In einer herausragenden Zeremonie, die durch die Anwesenheit von dem Präsidenten Madeiras, zusätzlich an Bedeutung gewann, wurde das Coolzoone Madeira feierlich eröffnet. Diese Eröffnung markiert den Beginn einer neuen Ära in den Bereichen Performance, Experience und Longevity. Coolzoone Madeira ist nicht nur ein Meilenstein für die luxuriöse Wellness- und Gesundheitslandschaft der Insel, sondern setzt auch international neue Maßstäbe.

Das in unmittelbarer Nähe zum renommierten Luxushotel Savoy und nahe Cristiano Ronaldos Residenz gelegene Zentrum kombiniert atemberaubende Architektur mit bahnbrechender Technologie und Dienstleistungen. Die Eröffnung wurde mit Spannung erwartet und lockte zahlreiche Gäste aus aller Welt an, die Zeugen eines neuen Kapitels in der Geschichte der High-End-Gesundheitseinrichtungen wurden.

Coolzoone Madeira bricht mit insgesamt neun Weltrekorden in verschiedenen Kategorien und steht somit für eine unvergleichliche Kombination aus fortschrittlichen Technologien und revolutionären Behandlungsmethoden. Das Zentrum bietet transformative Erlebnisse, von Cryotherapie über Hyperbare Sauerstoffanwendungen bis hin zu innovativen Biohacking-Methoden. Ein besonderes Highlight ist das V12 Ultra Cryo System, die größte und leistungsstärkste Kältekammer der Welt, die eine Erfahrung auf höchstem Niveau verspricht.

Das Coolzoone Madeira geht in seiner Philosophie weit über traditionelle Wellness-Angebote hinaus und bietet eine ganzheitliche Transformation für Körper, Geist und Seele. Die Besucher werden eingeladen, ihre Grenzen zu überschreiten und in eine Welt einzutauchen, in der Gesundheit, Vitalität und Reverse Aging im Mittelpunkt stehen.

Die Eröffnung dieses einzigartigen Zentrums ist ein bedeutender Schritt für die Insel Madeira, die ihre Position als führende Destination für Luxusreisen und Gesundheitstourismus weiter stärkt. Coolzoone Madeira ist das Nonplusultra für anspruchsvolle Reisende und jene, die nach ultimativer Entspannung und persönlicher Optimierung suchen.

Coolzoone Madeira ist ein hochmodernes Zentrum, das sich auf Performance, Experience und Longevity spezialisiert hat. Mit einer Vielzahl an Weltrekorden und innovativen Technologien bietet es einzigartige Erlebnisse für Gesundheitsbewusste und Wellness-Suchende.

