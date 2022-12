Controlware ist „Extreme Networks Service Partner of the Year 2022“

Dietzenbach, 20. Dezember 2022 – Controlware wurde von Extreme Networks als „Service Partner of the Year 2022, Germany“ ausgezeichnet. Mit dem Award, der im November 2022 im Rahmen eines Executive Partner Roundtables in Frankfurt verliehen wurde, honoriert Extreme Networks den ausgeprägten Service-Fokus des IT-Dienstleisters und Managed Service Providers.

Die Extreme Networks Partner of the Year Awards werden in Deutschland jedes Jahr an die erfolgreichsten Partner in unterschiedlichen Kategorien verliehen – darunter auch für einen besonders hohen prozentualen Service-Anteil im Gesamtumsatz. In dieser Kategorie erhielt Controlware in diesem Jahr den renommierten „Service Partner of the Year 2022, Germany“-Award.

„Unser Diamond-Partner Controlware setzt seit vielen Jahren darauf, Kunden mit einem breiten Service-Angebot optimal bei ihren Netzwerkprojekten zu unterstützen – und bietet dabei eine kompetente und professionelle Rundumbetreuung, die in dieser Form deutschlandweit Maßstäbe gesetzt hat“, erklärt Henning Jungclaus, Channel Sales Director DACH bei Extreme Networks. „Daher freuen wir uns besonders, das Unternehmen als „Service Partner of the Year 2022, Germany“ für den höchsten prozentualen Service-Anteil im Vergleich zum Gesamtumsatz auszeichnen zu dürfen – und die langjährige Partnerschaft im kommenden Jahr noch weiter auszubauen.“

„Extreme Networks macht es unseren Kunden mit einem breiten Angebot von Cloud- und On-Premises-Lösungen leicht, die Potenziale robuster Enterprise-Netzwerke mit der Flexibilität, der Skalierbarkeit und der Intelligenz der Cloud zu kombinieren – und hat mit dem „Infinite Enterprise“ jetzt auch eine überzeugende Vision für die Zukunft des Networkings entwickelt“, erklärt Sebastian Grziwa, Productmanager bei Controlware. „Aufsetzend auf diesem innovativen Portfolio konnten wir im vergangenen Jahr eine Reihe spannender Netzwerkprojekte realisieren – und es freut uns sehr, dass Extreme Networks unseren klaren Fokus auf eine umfassende Kundenbetreuung mit diesem Award würdigt.“

Über Extreme Networks

Extreme Networks ist ein Anbieter von Netzwerklösungen, die durch fortschrittliche Software und Services den IT-Abteilungen dabei helfen, auch die schwierigsten und geschäftskritischsten Herausforderungen im Unternehmensnetzwerk zu meistern. Das Unternehmen mit Firmenzentrale in San Jose, Kalifornien, hat mehr als 30.000 Kunden in über 80 Ländern, darunter namhafte Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Bildungswesen, Hospitality, Industrie, öffentliche Verwaltung, Handel, Transport & Logistik sowie Service Provider.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

