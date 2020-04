Controlware als einer der besten Arbeitgeber in Hessen und der ITK 2020 ausgezeichnet

Dietzenbach, 7. April 2020 – Controlware zählt zu den Siegern des diesjährigen Great Place to Work® Wettbewerbs “Beste Arbeitgeber in Hessen” und “Beste Arbeitgeber der ITK 2020”. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine besonders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten.

“Das Qualitätssiegel “Great Place to Work®”, das wir aufgrund der Bewertung unserer Mitarbeitenden erhalten haben, ist für uns eine Bestätigung, dass wir mit unserer Firmenphilosophie auf dem richtigen Weg sind. Gerade in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, dass wir – als Unternehmen, als Führungskräfte und als Teams – unsere Konzepte, die wir erarbeitet haben und in vielen Bereichen bereits leben, in der gesamten Organisation umsetzen und weiter ausbauen”, erklärt Bernd Schwefing, Geschäftsführer (CEO) von Controlware.

Besonders geschätzt werden von den Mitarbeitenden von Controlware die Weiterbildungs- & Entwicklungsangebote mit 81% Zustimmungsquote. 72 Prozent würden Controlware als Arbeitgeber weiterempfehlen.

“Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist”, erläutert Andreas Schubert, Geschäftsführer beim deutschen Great Place to Work Institut. “Attraktive Arbeitsbedingungen und eine förderliche Kultur der Zusammenarbeit sind zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und für die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben.”

Rahmeninformation zu den Wettbewerben “Beste Arbeitgeber in Hessen” und “Beste Arbeitgeber in der ITK”

Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden von Controlware zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Zudem wurde die Qualität der Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit im Unternehmen bewertet.

Für den Branchenwettbewerb “Beste Arbeitgeber in der ITK 2020” wurden darüber hinaus noch die Qualität der Zusammenarbeit sowie das Thema Wertschätzung abgefragt. Die Ergebnisse der beiden international bewährten Untersuchungsinstrumente (Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung + Kultur Audit) wurden im Verhältnis von 2:1 gewichtet; die unmittelbare Bewertung der Mitarbeitenden steht also im Vordergrund.

Unternehmen aller Größen und Branchen nahmen an den Befragungen zur Qualität und Attraktivität der Arbeitsplatzkultur teil und stellten sich einer Prüfung durch das unabhängige Great Place to Work® Institut. Der Landeswettbewerb “Beste Arbeitgeber in Hessen” findet seit 2017 jährlich statt. Partner ist der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW). Dachwettbewerb ist der bundesweite Great Place to Work® Wettbewerb “Deutschlands Beste Arbeitgeber” (jährlich seit 2002).

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 840 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

