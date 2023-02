Content Management System kostenlos für alle Nutzer der b2c Kreuzfahrt Buchungsmaschine CRUISEC

PAGEMAKER-CMS kostenlos enthalten für alle Kunden von CRUISEC

CRUISEHOST Solutions, ein führender Anbieter von Buchungstechnologie für Kunden im Kreuzfahrtsegment, freut sich, die vollständige Integration von CRUISEHOST PAGEMAKER CMS in seine b2c Website-Buchungslösungen bekannt zu geben. Mit dem Pagemaker CMS können jetzt vollständig ausgestattete Websites, einschließlich Menüs, Header & Footer, Unterstützung für mehrere Währungen und Sprachen sowie eine Versionierung für die Veröffentlichung von Webseiten, Landingpages und Kurzlinkseiten erstellt werden.

Auch kleinere Reise-Websites können jetzt leicht Iframe-Seiten mit allen Funktionen erstellen, die in ihre Agenturwebsite integriert werden können. Das CMS bietet eine Vielzahl von Widgets, um die Benutzererfahrung zu verbessern, wie z.B. Google Map-Anzeige, Produkttabellen, Angebotspanels, Slider und viele mehr.

Das Beste daran? Pagemaker ist kostenlos in jeder CRUISEC-Lizenz enthalten. Das bedeutet, dass Reisebüros jetzt mächtige Werkzeuge zur Erstellung von Websites ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung haben und professionell aussehende Websites erstellen können, die eine hervorragende Benutzererfahrung für ihre Kunden bieten.

CRUISEHOST ist bestrebt, die bestmöglichen Lösungen für die Reisebranche zu bieten und die Integration von Pagemaker in seine b2c Website-Buchungslösungen ist nur ein Beispiel dafür. Wir sind gespannt zu sehen, wie unsere Kunden diese neue Funktion nutzen werden, um ihre Onlinepräsenz zu verbessern und mehr Kunden anzulocken.

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen über CRUISEHOST PAGEMAKER CMS und wie es Ihr Unternehmen unterstützen kann.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 25 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 20 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

