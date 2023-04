compleet – Neues Management setzt Fokus auf Logistik

München, 17. April 2023. compleet ist als Software as a Service-Größe für Personalgewinnung und Personalverwaltung in den vergangenen Jahren signifikant gewachsen. Nachdem die Unternehmensleitung die strukturelle Zusammenführung der ursprünglich fünf Tochterfirmen abgeschlossen hat, setzt sie mit zwei Neubesetzungen im Management Akzente für die Unternehmens- und Produkt-Entwicklung. Als bewährter operativer Partner von Personaldienstleistern will compleet auch die Unterstützung der Logistikbranche verstärken.

Die neuen Mitglieder des Managements

compleet ist dank zweier Besetzungen im Management mit neuen Vorzeichen ins Jahr gestartet. Joerg von Taube steuert als CSO und CMO die Sales- und Marketing-Organisation. Zuletzt leitete von Taube das Key Account Management bei der AssetMetrix GmbH, einem Unternehmen, das europaweit Private-Capital-Investoren begleitet.

Sophie Genty bringt wie von Taube einen starken Fokus auf kundenzentrierte Organisationsentwicklung mit. Als Chief Product Officer und Chief Technology Officer verantwortet sie bei compleet vor allem die Produktentwicklung und das Portfoliomanagement. In diesen Bereichen bringt sie viel Erfahrung aus der Leitung agiler internationaler Teams mit, unter anderem aus ihrer Führungsrolle bei der BMW Group.

Den Logistiksektor stärken

In ihren ersten hundert Tagen bei compleet haben Genty, von Taube gemeinsam mit Geschäftsführer Elmar Weber Hierarchien abgeflacht, wichtige neue Positionen besetzt, mit ihren Teams klare Zielformulierungen erarbeitet und sich auf die Fahnen geschrieben, mehr für die Logistikbranche zu tun. Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit aus dem vergangenen Jahr bestätigt: Die Logistik leidet besonders unter dem Fachkräftemangel. Mit 72.000 unbesetzten Arbeitsstellen liegt sie noch vor dem Verkaufs- und Gesundheitssektor (68.000 und 55.000). Joerg von Taube sieht klare Möglichkeiten, diese kritische Situation zu entschärfen.

„Der Arbeitsmarkt ist gerade für Logistiker dynamisch wie nie. Fachpersonal fehlt und die Aufgabe von Personaldienstleistern ist es, personelle Flexibilität zu gewährleisten. Wir unterstützen beide Seiten mit unseren Lösungen dabei, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen. So können in vielen Fällen mit technischer Unterstützung Unter- und Überbesetzungsspitzen bei Logistikern ausgeglichen und die Produktivität gesteigert werden.“

Um dies noch besser zu gewährleisten, treibt Sophie Genty neben der Innovation im Produktportfolio auch die Vereinheitlichung und Zusammenführung seiner Bestandteile in der compleet Suite voran. Die Produktvielfalt aus den ehemaligen Tochterunternehmen GermanPersonnel, Compana, AVAX, EVINT und TALOS wird in Zukunft in drei Teilen der Suite zusammengefasst: compleet recruiting, compleet vendor (VMS) und compleet workforce. Damit begleitet das Portfolio den Personal-Verwaltungs- und Beschaffungsprozess auf der gesamten Strecke und sorgt für freien Datenfluss innerhalb der Suite. Durch Automatisierung an vielen Punkten entfallen wiederkehrende und damit zeitraubende manuelle Prozesse. Im Ergebnis stehen neben einer kürzeren Time to Hire vereinfachte Prozesse, zum Beispiel in der Projektzeiterfassung, der Personaleinsatzplanung oder der Abrechnung.

„Wir sind getrieben davon, das Leben aller an Arbeitsprozessen Beteiligten zu entlasten,“ sagt Sophie Genty.

„Kein Mitarbeiter muss sich mehr an irgendeinem Tor melden, um zu erfahren, wo er heute im Einsatz ist, kein Personalplaner muss nachtelefonieren, ob alle Mitarbeiter am Standort angekommen sind, keine Buchhalterin muss noch Stunden zusammenzählen oder aufwändig Abrechnungen prüfen. Denn die Daten sind alle da. Sie sind immer aktuell, live verfügbar und analysierbar. Die Arbeit aller Beteiligten ist damit planbarer, verlässlich und kostensparend.“

compleet auf der transport logistic

compleets Pläne für die nähere Zukunft lassen sich beispielhaft an drei Punkten ablesen. Mit der aktuellen Einstellungspolitik könnte compleet in diesem Jahr die 200 Mitarbeiter-Grenze überschreiten. Mitte des Jahres steht der Umzug von Unterhaching in die 15. Etage des urbanen Zentrums und Münchner Prestigebaus NEO an. Und neben der Ausstellung auf Personal-Messen, wird compleet sein Portfolio auch bei der internationalen Messe transport logistic in München (9.-12. Mai) vorstellen.

Weitere Informationen: www.compleet.com

